La reducción del secuestro

Uno de los delitos de alto impacto que más agravia a la sociedad y que más percepción de inseguridad genera es el secuestro.

De acuerdo con datos oficiales –Sistema Nacional de Seguridad Pública–, en el periodo de enero a septiembre del presente año se han registrado 39 casos de secuestro en Veracruz, cifra que representa una reducción impresionante, si se compara con los números de años anteriores.

Durante 2020, por ejemplo, se registraron en la entidad 122 casos, de tal manera que al terminar el presente año, de continuar la tendencia Veracruz podría tener menos de la mitad de los secuestros denunciados en el año anterior.

En 2 años y 10 meses del actual gobierno estatal, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, Veracruz registra 495 secuestros. El promedio en esos 34 meses es de 14.5 casos cada mes. Sin embargo, durante 2021, la cifra oficial ha bajado de manera impresionante, hasta llegar a 4 casos cada mes.

En 2019, la Fiscalía General del Estado reportó en promedio 24.8 casos de secuestro por mes; sin embargo, para 2021 ese indicador se redujo hasta registrar 4 casos; es decir, uno por semana.

Comparando: en la administración estatal de Miguel Ángel Yunes, Veracruz tuvo oficialmente 329 casos de secuestro, 13.7 cada mes.

El primer año de Cuitláhuac García, ese indicador casi se duplicó para ubicarse en cerca de 25 casos por mes; y a partir del segundo comenzó una reducción que en el papel resulta impresionante: entre 2019 y 2020, la disminución en la incidencia del secuestro en Veracruz pasó de 298 casos a 122. En pocas palabras, en 2020 la entidad tuvo menos de la mitad de los casos que registraron en 2019.

Y la tendencia continúa: durante los primeros 9 meses de 2021 se contabilizaron 39 casos, de tal manera que los números de todo el presente año podrían ser equivalentes a cuatro meses del gobierno yunista.

Esa disminución impresionante en la incidencia del secuestro en Veracruz ha provocado desconfianza en las cifras oficiales y miradas escépticas de especialistas en el tema: la organización no gubernamental Causa en común, por ejemplo, difundió a principios del presente mes un trabajo que se titula “Crisis de denuncia… ¿manipulación y ocultamiento de información?”, que entre otros puntos sostiene que en el país “hay un serio problema de subregistro de delitos que son notorios en anomalías detectadas en la información presentada en los informes oficiales”.

Entre los hallazgos del citado trabajo, Causa en común establece que entre enero y septiembre de 2021, Veracruz reportó una disminución de las víctimas de secuestro en un 54 por ciento.

Apunta que “el subregistro indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza… y/o probablemente manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”.

La realidad es que a pesar de lo sospechosa que pueda resultar la reducción del secuestro en Veracruz, no hay motivo para pensar en una manipulación o en un subregistro de los casos, aunque tampoco habría que tomar muy en serio el reporte oficial, dado que la llamada cifra negra –delitos que no se denuncian ni se convierten en carpetas de investigación– es altísima. De acuerdo con el Inegi, 9 de cada 10 delitos que se cometen no llegan a las fiscalías.