La reforma sí va, asegura G. Cazarín

Muy pronto —nos ha dicho este miércoles el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado— tendrá en sus manos las 107 actas de Cabildo que avalarán la reforma constitucional aprobada el pasado 12 de mayo, la cual contempla, entre otros aspectos, la reducción del 50% a las prerrogativas de los partidos políticos.

Ayer, según pudimos ver, seguían desfilando en el Palacio Legislativo, en Xalapa, con todas las medidas sanitarias, presidentes municipales de diversas demarcaciones veracruzanas. Y también, nos comentó el legislador oriundo de Hueyapan de Ocampo, él personalmente ha estado en varios municipios, hablando con alcaldes y regidores, para explicarles la relevancia y trascendencia de esta reforma. Hace unos días estuvo en Ayahualulco e Ixhuacán de Los Reyes.

No se trata, les ha dicho, de un capricho de Juan Javier Gómez Cazarín, es una demanda del pueblo veracruzano que permitirá un ahorro de al menos 177 millones de pesos al año, que se traducirán en obras y servicios para los 212 municipios del estado de Veracruz.

"La reforma sí va, porque soy un tipo muy aferrado, con ideales firmes", comenta. Además, añade, este viernes, en una video conferencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hará un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado la LXV Legislatura, como un ejemplo en México y América Latina, de reformas vanguardistas.

Esa iniciativa de reducir en un 50% las prerrogativas a los partidos políticos —le comentaba al legislador— coincidió con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada por el INEGI el pasado 21 de mayo.

Entre los veracruzanos, los partidos políticos son las instituciones o actores de la sociedad que menos confianza inspiran, con un 27.5%, revela el estudio. A nivel nacional, igual, el menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos con 24.6%.

Además, en la entidad, el 84.3% de la población de 18 años y más percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en partidos políticos.

Juan Javier Gómez Cazarín, el hombre de 47 años edad, que ha trabajado durante casi toda su vida en la iniciativa privada y que hace tres años quemó las naves para meterse a la política, cuenta que todo esto se ha logrado con diálogo, consensos y acuerdos, poniendo de frente el interés de Veracruz.

"Muchos —se refiere a algunos de sus compañeros panistas de oposición— hacen política desde la sesión, desde su curul, desde el pódium, pero no conocen la situación de Veracruz. Yo he visitado comunidades que no tienen caminos. He andado en la sierra a caballo. En un lugar hice un camino con mi propio dinero. El estado ha estado olvidado muy cabrón", refiere, con la franqueza que le caracteriza.

Al referirse a los saqueos del pasado, comenta: "Cuando un político toma dinero del presupuesto piensa que le quita al gobierno, pero no, no es así, en realidad le quita uno dinero al pueblo, porque el dinero es del pueblo y lo digo así, de verdad, porque así lo creo y no soy chairo, aclaro".

Gómez Cazarín lamenta los excesos de los panistas en el pasado inmediato en el Congreso del Estado. Desde que llegó, impuso orden y disciplina, como hombre de empresa que ha sido. "Ésta es la primera vez en la historia del Congreso que no se aumenta el presupuesto en un año, además he venido pagando déficit y en 2019 ahorramos cerca de 18 millones de pesos".

"Se necesita gente comprometida con el cambio. No es choro. Cometemos errores. Hay que escuchar a la oposición. Hay que escuchar la crítica constructiva. La prensa es muy importante, porque rige el orden social en el estado de Veracruz", concluye el hombre que luego de perder la elección de Hueyapan de Ocampo se llevó una gran lección, porque descubrió que se equivocó y que "las cosas no se hacen pensando en que nuestro nombre va a arrasar. No. Aprendí que hay que hacer alianza con todos, que hay que escuchar a todos y así construir un proyecto que beneficie a todos".

URGE ATENDER A LOS POBRES

Tiene razón el empresario David Velasco Chedraui cuando dice que sí, es importante que las autoridades gubernamentales atiendan las necesidades de los empresarios, ante la pandemia del Covid-19, porque bueno, ellos generan empleos y bienestar a las familias, pero también es urgente voltear a ver a los más pobres, a los grupos de personas más necesitadas, en Xalapa, en Veracruz y en todo México.

Con cifras en mano, el exalcalde de la capital apuntó que hasta 2018 había en Xalapa más de 169 mil personas en pobreza; esto es, 37.6% de la población total; además, "casi 16 mil 500 se encuentran en pobreza extrema".

La "nueva normalidad", luego de esta pandemia, nos mostrará la acentuada brecha de desigualdad que existe en el mundo y naturalmente, en Xalapa. La reflexión de David Velasco es un llamado a las autoridades, a los empresarios y a toda nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer como sociedad para atender a estos damnificados del Covid-19?

