La reformación cuaresmal

La dinámica propia de la Cuaresma nos lleva ahora a un escenario amable, podemos contemplar el verdor de los árboles, la frescura de los pastos, el olor encantador de la montaña. Jesús acaba de tener una diferencia con Pedro que se ha negado y ha querido persuadirlo de la cruz, Pedro tiene miedo de la suerte que el Señor abiertamente les dice que tiene que correr con su muerte.



Como hemos dicho, los escenarios a los que nos invita la Cuaresma son bellísimos, nos ha llevado al desierto y ahora nos invita a la montaña de la transfiguración. En este momento grandísimo en la vida de Jesús, viene de nuevo otra tentación más: la tentación del inmovilismo. La tentación de construir las chozas. De ya no moverse, de quedarse ahí con la experiencia que se ha tenido de Dios. Jesús nos llama a levantarnos, a vencer el temor y a bajar, porque, como dirá la mística: quien más baja, sube más.



La Cuaresma no consiste en una serie de prácticas ascéticas sin horizonte, no se trata de privaciones huecas sin finalidad. Es una experiencia que quiere llevarnos a cada lugar y encuentro en el que el Señor nos va conduciendo. Ya nos mostró cómo, a pesar del hambre, es posible vencer a Satanás. Ahora nos lleva a la montaña, nos invita a subir para después bajar. A contemplar la grandeza de lo que Dios quiere hacer con sus hijos muy amados. Con cada uno de nosotros. Dios no desfigura, Él moldea, figura, transforma, modifica, crea y nos sigue creando. Por esta razón, la Cuaresma insiste en eso; la cuaresma es una buena noticia, es la noticia del amor y del perdón que el Padre del cielo nos ofrece como un don. La Cuaresma es la invitación a entrar y disfrutar de la fiesta que el Padre nos ha preparado.



Así como las tentaciones del Señor son las nuestras, y Él nos muestra el modo de hacer frente a ellas, así la Transfiguración del Señor nos revela la suerte que hemos de correr todos nosotros. También estamos llamados a ser configurados con Cristo, a permitirle al Señor que durante esta Cuaresma nos devuelva el esplendor que el cansancio de la vida y la huella del pecado ha desfigurado en cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno vuelva a mostrar el rostro amoroso del Padre, esa imagen primordial que el Señor ha grabado en cada uno. Esa es la finalidad de esta ruta de transformación, devolvernos la belleza primordial que viene de Dios.