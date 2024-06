La responsabilidad económica de Morena

Sabemos que la sequía es un importante factor que está afectando a todo el país, y entre las cosas que más aqueja es que varios productos de la canasta básica se están encareciendo día con día y quien más lo reciente son los bolsillos de las familias mexicanas.

Las amas de casa y encargadas del hogar salen a comprar con un poco más de dinero, pero trayendo cada día menos productos a sus mesas. Tan solo en estos primeros 15 días del mes, los productos básicos de alimentación aumentaron su costo de cosecha y producción y a la venta en los centros comerciales o tiendas locales, vemos como su precio es más elevado.

También hemos visto que el precio del petróleo cae. Y por diversas declaraciones políticas, el dólar sube, y la canasta básica ni se diga, y pese a los últimos acontecimientos, seguimos viendo resultados negativos, como consecuencia de un gobierno irresponsable.

Las decisiones económicas tomadas por el gobierno tienen un gran impacto en la desvalorización de la canasta básica. Y si hablamos de la política económica que implementó este gobierno, solo vemos que está afectando enormemente la capacidad de compra de alimentos básicos en los hogares.

Y quedó claro, y bajo su completa responsabilidad la confianza que le tiene gran parte del pueblo mexicano el pasado 2 de junio, por eso es necesario que analicen y trabajen de manera objetiva las medidas implementadas y las próximas a implementar para sus efectos en la economía del país.

Morena tiene que responder de manera positiva a los mexicanos, ver que la canasta básica está por las nubes, que hay más desempleo y que muchas empresas están dudando en seguir invirtiendo por la poca certeza que hay día con día.

Por eso es urgente una buena estrategia, para no llegar a imitar a otros países como Cuba, que ante la severa crisis económica que padecen, la respuesta gubernamental ha sido el implementar estrategias de sobrevivencia como “iniciativas creativas y de apoyo” como el autoabastecimiento, cuando saben perfectamente que los cubanos de a pie no tienen ni espacio ni recursos para producir sus propios alimentos, siendo Cuba un país que apenas importa o produce y no podemos llegar a esos límites.

El oficialismo sabe que no alcanza el dinero, que un gran porcentaje de los mexicanos de a pie solo tiene una comida al día por los altos precios de la canasta básica, producto de la inflación que este gobierno en seis años no ha sido capaz de controlar.

Este sexenio ya está por concluir, pero el próximo tiene la completa responsabilidad de no defraudar a los mexicanos que confiaron en su continuidad, que agradezcan con acciones como bajar la inflación, la canasta básica, con mejorar la seguridad, los servicios de salud, la educación, y más generación de empleos. Esta vez ya no tendrán a quién echar culpas, esta vez el gran compromiso de mejorar todo está en sus manos.

*Senador por Veracruz. PAN