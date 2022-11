No cabe duda que la reciente marcha en apoyo al INE, le sigue causando un dolor vesicular a Andrés Manuel, dolor que no ha podido quitárselo con nada a pesar de los insultos y denostaciones reiterados y mañaneros, acusando a los ciudadanos que participamos en dicha marcha nacional de Fifis, conservadores, neoliberales y otros calificativos e incluso burlas, impropios para un supuesto gobernante de una nación que lejos de unificar a los ciudadanos, mantiene la tendencia de dividir y polarizarlos en dos fracciones, por un lado sus seguidores y por otro los que critican y descalifican sus decisiones.



La marcha en apoyo al INE y al TRIFE, por mas que la hayan querido minimizar, es un punto de quiebre pues muchos que eran partidarios obradoristas, marcharon, no fue una manifestación partidista sino ciudadana, sin consignas a favor de tal o cual partido sino únicamente en apoyo y defensa de las instituciones que le dan valor y certeza a la joven democracia mexicana. Más de 80 mil ciudadanos en la Ciudad de México y miles más en muchas ciudades nacionales y del extranjero, incluso recientemente los mexicanos en Qatar marcharon gritando “El IFE no se toca”.



La reacción de Andrés Manuel ha sido tomar la revancha, una revancha vengativa en la que supuestamente convoca a sus seguidores para marchar con él al frente hacia el zócalo, para concluir esa movilidad, dando su informe de gobierno.



La gran diferencia de las marchas es que la primera, fue completamente ciudadana, sin presiones, chantajes, paga por asistencia y cada asistente, participandow por voluntad propia por una causa justa y la del próximo domingo, arrastrará a la burocracia de los gobiernos morenistas, obligados bajo amenaza de perder su trabajo en caso de inasistencia y al menos en Veracruz, según los comentarios en el anonimato, cada asistente tendrá que pagar sus viáticos de su bolsillo. Si a eso les sumamos los acarreados amenazados de que, en caso de no asistir, les retirarán los apoyos del bienestar, sean pensiones, becas y otras dádivas y que además, si asisten, les darán una compensación monetaria, el viaje, su torta y su refresco. Pues si, esa revancha reunirá un contingente numeroso que seguramente llenará el zócalo, aunque mucha gente común, haciendo gala de su ignorancia y bajo nivel educativo y económico, no sabrá el motivo por el cual lo acarrearon. Una práctica muy al estilo del PRI de los años cincuenta y sesenta.



No dudo que se juntará mucha gente, que festejarán y presumirán quienes hoy ostentan el poder, pero que en nada opacará el movimiento ciudadano que se manifestó libremente en contra del proyecto de reforma política y si para defender y apoyar a la única institución independiente que queda en el país y que a pesar de lo costoso de su mantenimiento ha demostrado que si se pueden elegir gobernantes y representantes con entera libertad, sin corruptelas como la caída del sistema que diera el triunfo a Salinas ni imposiciones de dedazo como era costumbre en el viejo PRI. La marcha culminará con aplausos, fanfarrias, consignas y fuegos artificiales en un escenario de una fantasía prefabricada a la que se le dará mucha publicidad triunfalista.



No dudo que se juntará mucha gente, que festejarán y presumirán quienes hoy ostentan el poder, pero que en nada opacará el movimiento ciudadano