La ruta de los nuevos partidos

Las asociaciones políticas locales que buscan convertirse en partidos esperan que en menos de un mes, durante la primera semana de marzo, el Instituto Nacional Electoral realice la compulsa de la militancia, paso previo al reconocimiento y, por tanto, al financiamiento.

La compulsa no es otra cosa que la verificación de la militancia. Para avalar la creación de un partido, el INE coteja los padrones para evitar, entre otras cosas, que los ciudadanos afiliados a esas agrupaciones aparezcan en las listas de otras fuerzas políticas.

Ese paso, sin embargo, podría alargarse hasta junio, de acuerdo con la información que se maneja al interior del INE.

El órgano electoral ha informado que hasta el momento, todos los datos que se manejan son preliminares. El proceso sigue su curso pero actualmente se centra en las solicitudes de registro de los nuevos partidos políticos nacionales; en esos casos, se espera que sea en junio, y no en marzo, cuando el Consejo General apruebe los registros de las organizaciones que hayan cumplido con todos los requisitos.

Después de avalar la creación de los nuevos partidos nacionales, el INE tendría que realizar la compulsa de militantes de los locales o estatales.

Los tiempos establecen que el plazo para que las organizaciones realicen sus asambleas estatales o nacionales vence el próximo 25 de febrero. Antes de esa fecha tendrán que acreditar al menos el 0.26 por ciento del padrón electoral, algo así como 233 mil 945 afiliados.

Al terminar esa etapa, el INE analizará cada caso, y constatará la validez de las afiliaciones; esto es, que los militantes no se dupliquen ni aparezcan en otros padrones.

En junio próximo, el Consejo General declarará la procedencia de los registros de las fuerzas políticas que buscan constituirse en partidos; después de ello, el primero de julio se oficializará el registro de los nuevos partidos políticos nacionales.

Entre las organizaciones que parecen muy adelantadas, por el número de asambleas y militantes registrados, están Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fuerza Social por México.

En el caso de los nuevos partidos políticos locales de Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz presentaron, durante enero, sus respectivas solicitudes de registro ante el Organismo Público Local Electoral, instancia que envió su dictamen al INE, para que el máximo órgano electoral del país determine lo conducente luego de la llamada compulsa de militantes.

Se espera que los tres partidos aparezcan en las boletas de la elección local de 2021, pero esa certeza sólo se tendrá una vez que el INE verifique la validez de las afiliaciones y asambleas.

Entretanto, en la agrupación política Podemos, por ejemplo, trabajan en la integración de sus propuestas y plataforma de cara a la próxima contienda. En ese trabajo, además de Francisco Garrido Sánchez y Gonzalo Morgado Huesca, cabezas del proyecto, se encuentran Juan Herrera Marín, ex director de Seguridad Pública en el Gobierno de Patricio Chirinos; Edith Franyuti Carlín, ex regidora del Ayuntamiento de Veracruz; Jorge González Azamar, ex alcalde de Catemaco y responsable de la plataforma municipalista; Lisandra González Fernández; Francisco Castañeda; y Alfredo Arroyo, quien muy probablemente se encargue de la representación de Podemos ante el OPLE.

Lo mismo ocurre con las otras dos fuerzas estatales que buscan convertirse en partidos; una, que estaría ligada al diputado federal priista Héctor Yunes Landa; y la otra, impulsada por la exdiputada local Cinthya Lobato Calderón.