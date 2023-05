La sagrada vocación docente

La tarea de los maestros es apreciada desde antiguo. El viaje de la historia nos ha dejado estampas bellísimas de grandes maestros. Unos muy aguerridos y sarcásticos como Sócrates, otros adelantados a su época en sus estilos como Aristóteles, unos enemistados con los profesores del aula de junto como Schopenhauer, otros estrictos, metódicos y obsesivos como Kant, sin perder de vista los apasionados y folclóricos como Nietzsche.



Muchos grandes profesores que han puesto todas sus fuerzas en la transformación de la vida de las generaciones que les fueron confiadas. Desde luego que la vida nunca ha sido fácil. Y no es conveniente (al menos no en este campo) llenarse de nostalgia por los recuerdos del pasado. Los maestros de todas las épocas han tenido que sortear muchos desafíos en su tarea educativa. Este momento de la historia no es la excepción. Estamos en una época que convulsiona estridentemente, marcada por los mínimos esfuerzos. Una época en la que tal vez el narcótico de la digitalización, las redes sociales y las supuestas “inteligencias” que nos han secuestrado están conduciéndonos para que, poco a poco, esos aparatos sean más intuitivos que los mismos seres humanos. Esta sí es una desgracia propia de nuestra época, pero aún se nos ofrece la oportunidad de hacer frente a todo ello. Las generaciones cada vez son más débiles. Las quejas por todo cada vez son mayores y, aun cuando la escuela se sigue jactando de graduar a los mejores ejemplares que habrán de transformar al mundo, la experiencia nos revienta en la cara al dejar por sentado que están egresando eternos adolescentes; incapaces para el esfuerzo, el cansancio y el sudor. Con la mínima contención y el minúsculo trabajo en su persona y sus emociones; adolescentes incapaces de ser y vivir como adultos. Es muy duro el término que a esto ha dado Laje al llamarle “generación idiota”.



Sin embargo, precisamente la labor educativa y el esfuerzo incansable del docente ha sido, desde siempre, ayudar a todos a salir de las esclavitudes que nos tienen contemplando sombras. Los maestros nos ayudan a salir de las cavernas y contemplar la belleza de la vida para impactar con todo lo bueno que tenemos, el mundo en el que estamos. Pienso que ese es el mejor servicio que cada uno puede darle a la humanidad. Por supuesto que una persona feliz, que vive en armonía y que se sabe satisfecha y realizada con eso ya le está haciendo un gran servicio a la humanidad.