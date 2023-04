La salud del presidente

El problema de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo en Mérida, Yucatán, sigue en un velo de misterio y ha generado mayores dudas con el paso de los días por las contradicciones de funcionarios acerca de lo que le pasó al jefe de Estado, aunado a la escasa y pésima comunicación oficial, que por lo mismo no ha sido creíble, atizada por infinidad de comentarios surgidos en redes sociales, precisamente por ese vacío de información. ¿Qué ocurrió? Según el Diario de Yucatán, el jefe del Ejecutivo federal se desvaneció previo a un desayuno dentro una instalación militar para revisar el avance de la obra del Tren Maya, y de inmediato lo trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea a la Ciudad de México para ser atendido.

Esa versión no fue desmentida, aunque el director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, declaró que el Presidente no había suspendido sus actividades, lo que resultó falso. Más tarde, en un extraño tuit, por su inusual lenguaje, el mandatario habría comunicado que por tercera vez se contagió de Covid y estaría bajo tratamiento, y agregó en el texto que estaba “al cien” de su corazón, explicación no solicitada que despertó mayores dudas. El lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que el presidente estaba bien, con Covid, bajo tratamiento “con paracetamol”, y regresaría a sus actividades “en dos o tres días”; desmintió al Diario de Yucatán acerca del desvanecimiento que sufrió AMLO, pero que sí fue transportado a la capital, y había aproximadamente a las 4 de la tarde y, en sus propias palabras, habría llegado a su destino poco después de las 3 de la tarde. Si sólo se tratara del virus, ¿habría ameritado un traslado de urgencia?, y si eso fuera, ¿por qué razón no lo ha explicado mediante un video, como lo ha hecho en las anteriores ocasiones? Todo esa madeja enredada trató de componerla el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la “mañanera” refiriéndose al Covid, pero en una parte de su exposición hablo del chequeo al Ejecutivo para determinar si las condiciones de su corazón ponían en riesgo su salud, encontrándose que “la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero esto es porque no está haciendo acciones como controlar una nación”, lo que no deja lugar a dudas de que, en realidad, existe una afectación cardiaca, probablemente provocada por el virus del Covid.

¿Por qué ocultar información? Es el sello de la casa, que, sin embargo, resulta inquietante tratándose de la salud del jefe del Estado mexicano, y su estado de salud es de interés público, de lo cual tendría que informarse oportuna y con total transparencia a los ciudadanos. Ese mal manejo de crisis solo dio lugar a que en algunos mensajes incluso se llegara al extremo de decir que estaba sumamente grave, o de plano, con absoluta temeridad se afirmara que había fallecido. A eso expusieron al presidente de la República sus operadores de las áreas de Comunicación y política interna, por el torpe manejo de información que, por lo visto, durará varios días más, hasta que sea imposible ocultar lo que en realidad sucedió con la salud del Presidente.



opedro2006@gmail.com