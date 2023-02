La SCJN daña al ciudadano

Durante décadas la ciudadanía sufrió continuamente un sinnúmero de agravios gubernamentales y de sus instituciones, rebasando todos ellos el límite de lo que una sociedad y un pueblo pueden soportar.



La libertad es un principio elemental que nada ni nadie en absoluto puede bajo ninguna circunstancia limitar o coartar, sobre todo las instituciones que rigen la vida de una persona, ya que son precisamente las autoridades las garantes de que la libertad, sea un bien tutelado de forma total, que garantice al ciudadano la dignidad como un origen propio y muy valioso de toda persona.



En esta revolución de las conciencias que ocurre en nuestro tiempo, la exigencia ciudadana de incluir en nuestras instituciones valores y principios, no es solo idealista, es una razón fundamental para la cimentación de un nuevo régimen, muestra de ello es lo que en recientes días acaba de ocurrir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar procedente la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados locales de la oposición, que no permitirá la modificación al artículo 11 de la Constitución del Estado de Veracruz.



La Corte se equivoca de nueva cuenta, cree que daña a una persona, grupo o partido político, sin embargo, lesionó el más elemental derecho de la ciudadanía, que ha expresado su repudio en diversas y distintas variantes con el proceder de las instituciones que representan el viejo régimen.



El pensar de muchos ciudadanos que se expresaron tanto en el 2018 como en el 2021 es que las instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sufren de una gran carencia de compromiso y lealtad con el pueblo. Es evidente una decadencia de principios y valores en donde tendrían que privilegiarse, pues sin justicia difícilmente aspiramos a una paz verdadera.



La pérdida de estos principios y valores por supuesto que lesionan la democracia, por la pérdida de una virtud cívica y la corrupción generada por el poder económico o por grupos que se niegan a entender una realidad que les golpea diariamente en la cara. La transformación que ocurre en nuestro México, contiene una nueva visión política de la democracia, basada precisamente en las libertades, la dignidad y la responsabilidad.



Todas ellas de la mano de un entendimiento de la imperfección de las leyes, que requiere entonces una continua actualización a las exigencias de la sociedad, pero sobre todo, al respeto de los derechos de quienes tienen la libertad de elegir y a quienes también se les tiene que respetar su derecho a la dignidad de origen, en la interpretación más abierta que se pueda dar en nuestro tiempos, donde la movilidad de las personas es una circunstancia necesaria, que históricamente ha quedado justificada en cada elemento de vida cotidiana, por pequeña o grande que sea la aportación que este fenómeno realiza a cada instante de la vida, pero sobre todo, por el respeto básico a la dignidad humana y a la libertad del ciudadano, que ha demostrado con creces haber hecho su parte.



Del respeto a la dignidad humana se desprende la igualdad de todo ser humano en cualquier sentido, es por ello que se expresa que la corte no está particularmente dañando a alguien, está lacerando de nueva cuenta derechos de toda una generación, de toda una sociedad, al no adecuarse a una realidad que la rebasa en principios, la corte se rezaga en adecuarse, malintencionadamente, a una realidad que éticamente lo exige, que socialmente lo reclama y que por madurez política lo merece, dado que las realidades humanas son cambiantes y por tanto sus leyes, así como las instituciones que se encargan de su aplicación, deben hacer lo propio.



*Diputado federal por Morena