La SCJN debe sesionar este viernes

El próximo mes de septiembre marca el calendario electoral, como el mes donde inicia el proceso para elegir al nuevo presidente (a) de la república, a 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gubernaturas, 30 congresos locales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México e infinidad de ayuntamientos.



Podrán participar, en la madre de todas las elecciones, poco más de 95 millones de compatriotas tanto en el país, como fuera de él.



Especifica nuestro máximo ordenamiento jurídico: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. En consecuencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen hasta el último minuto de pasado mañana (viernes 2 de junio), para sesionar y decidir si la segunda parte del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador y su instrumento de poder político (Morena), se aplicará para dicha elección de 2024 - validándolo -, o por el contrario lo invalidará y seguirá como se encuentra actualmente.



Como recordaremos, la segunda parte del plan B contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, reduce el salario de los consejeros, elimina fideicomisos, destituye al secretario ejecutivo, desaparece la estructura permanente subdelegacional, reduce el servicio profesional electoral (despedirían 8 de cada 10 de los integrantes del servicio civil de carrera), obliga a la autoridad electoral a ya no entrometerse en varios aspectos en la vida interna de los partidos políticos, autoriza a los mismos a conservar el dinero público y privado que reciban y no lo gasten en ese año, ya no devolviéndolo al INE como hasta hoy ocurre, entre muchos otros lineamientos que afectarían la realización de las elecciones, como hasta hoy nos tiene acostumbrado el INE a organizarlas, inclusive.



De allí la importancia de este 2 de junio. Porque si los integrantes de la Corte suprema no se reunieran, las elecciones del 2 de junio de 2024 se realizarían con las leyes y normas electorales vigentes, es decir, como si hubieran sesionado y declarado la invalidez de la segunda parte del plan B, que bien podría ser una decisión que la ministra presidenta Norma Lucia Piña Hernández tomara, debido al fuego intenso que todos los días recibe del presidente López sobre ella y el resto de los magistrados que han estado haciendo respetar nuestra Constitución, así como de sus quinta-columnas, francotiradores o porros que tiene apostados en la entrada principal del edificio de la Corte, y a quienes defendió en la mañanera del lunes 29, calificándolos casi casi como hombres y mujeres patriotas. Estamos pues a 60 horas de saber el destino de la segunda parte del famoso plan B de AMLO, dado que será un parteaguas de unas elecciones donde puedo asegurar, contrario a lo que muchos articulistas señalan día a día, que la moneda está en el aire, porque se le puede ganar la presidencia de la república a Morena y su dueño.



plazacaracol@hotmail.com