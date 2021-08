La secta talibán y sus mujeres

¿Qué significa talibán? Estudiante religioso, proviene del vocablo árabe, estos practican la religión del Islam y se basan el libro del Corán, son una secta radical, violenta y agresiva, fanáticos de su religión, para ellos la mujer no vale y ellos son dueños de la vida y destinos de las mujeres y niñas, rezan cinco veces al día, quien no lo haga será azotado o ejecutado.

Los talibanes tienen su origen a principios de los años noventa en la agitación posterior a la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán en 1989. El grupo estaba arraigado en las zonas rurales de la provincia de Kandahar, en el corazón de la etnia Pashtún en el sur del país. La Unión Soviética había invadido a su vecino en 1979 para apuntalar el gobierno comunista de Afganistán, y eventualmente encontró el mismo destino que otras potencias que habían intentado imponer su voluntad en su país fueron expulsados.

Los soviéticos fueron derrotados por combatientes islámicos conocidos como muyahidines ya que contaban con el apoyo de un gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, los talibanes, con su promesa de anteponer los valores islámicos y luchar contra la corrupción atrajeron seguidores rápidamente y se adueñaron de gran parte del país.

En 1996, los talibanes declararon un Emirato Islámico e impusieron su estricta interpretación del Corán y la aplicaron con brutales castigos en público, entre ellos azotes, amputaciones, ejecuciones principalmente a las mujeres.

Estados unidos invadió Afganistán cuando estaban en el poder, los talibanes hicieron de Afganistán un refugio seguro para Osama Bin Laden, un excombatiente muyahidín nacido en Arabia Saudí que formaba un grupo terrorista con intenciones globales Al Qaeda. El 11 de septiembre de 2011, el grupo dio un golpe que sacudió al mundo al derribar las torres del World Trade Center en Nueva York y dañar la sede del Pentágono en Washington. Miles de personas murieron. El presidente George W. Bush exigió a los talibanes que entregaran a Al Qaeda y a Bin Laden. Cuando los talibanes se rehusaron, Estados Unidos invadió el país, esto fue un cambio para las mujeres a su favor.

El presidente Donald J. Trump llegó a un acuerdo con los talibanes y declaró que las fuerzas estadounidenses abandonarían Afganistán a mediados de 2021. El presidente Biden respaldó el planteamiento, y presidió una retirada de tropas de Estados Unidos sin concesiones, incluso cuando los talibanes empezaron a entrar distritos enteros, y luego ciudades, el 18 de agosto 2021 toman Afganistán, y ordenaron que todas las mujeres obedecerán sus normas, religión y la base es el Corán, borraron las imágenes públicas de mujeres, las obligaron a usar la Burka, las sacaron de las oficinas de gobierno y de las escuelas, así mismo anunciaron que tendrían que salir de Afganistán los que trabajaron para el gobierno de lo contrario serán juzgadas de acuerdo a sus leyes.

Las prohibiciones de las mujeres afganas solo podrán estudiar hasta los 10 años de edad, están obligadas a usar la Burka, tienen que tener cubierto todo su cuerpo, si no están casadas no pueden tener amigos, conversar con un hombre que no sea de su familia. El matrimonio tienen prohibido rechazar este sacramento, si un hombre de su familia decide que se tiene que casar, ya sea siendo niña, adolecente debe hacerlo quieras o no, la vida de las mujeres no son de ellas, quien decide sobre su vida y destino es el hombre, cuando se casan el dueño de la mujer será el esposo, ella no podrá gastar el dinero del esposo sin el permiso del mismo, el único que tiene autoridad, decisión es el esposo.

La mujer solo tiene derecho a casarse solo una vez, la poligamia esta permitida solo en los hombres y pueden tener a cuatro esposas, viviendo en la misma casa, las mujeres no pueden enseñar su pelo públicamente de lo contrario serán azotadas con el látigo, por cualquier hombre, no pueden pitarse las canas, las uñas, ni reírse en público, si por algún accidente llegan a enseñar los tobillos serán castigas con 30 latigazos. Si las mujeres llegan enviudar sus dueños serán los suegros o la familia de su esposo, y solo el padre de ella puede pedirles el permisos de llevarse de regreso a su hogar, de no existir será el tío, abuelo y la tomaran para sus servicio doméstico.

En caso de divorcio; ella podrá pedirlo a su esposo y si este lo hace, la mujer deberá pagarle en dote que se acordó antes de casarse.

Adulterio si la mujer lo llega a cometer será llevada a la ejecución por azotes hasta que muera, la otra será la lapidación esta consta donde la mujer es enterrada hasta el cuello y le son arrojados ladrillos, piedras con fuerza, participan toda su familia, incluyendo hijos y toda la comunidad, esta muere lentamente, cuando llega a morir la mujer, la desentierran y será sepultada solo por un familiar y le pondrán un su lapida, “ esta mujer fue ejecutada por adulterio”, toda la comunidad tiene prohibido pronunciar su nombre.

Para las mujeres que mueren por adulterio no tienen ningún proceso legal, solo basto que el esposo la señale para ejecutarla. Muy lamentable matan y torturan a la mujer, pero jamás es juzgado el hombre con quien cometió el adulterio, porque la mujer no vale, la mayoría de las mujeres nunca cometieron tal adulterio, normalmente lo hace el esposo, porque quiere exigir el dote a la familia, o simplemente ya no la quiere cerca de él, pero tan poco quiere que viva., es por eso que miles de mujeres afganas son asesinadas por latigazos o por lapidación, estas ejecuciones son hechas en plazas públicas, para darles una lección a todas las mujeres y refrendar el poderío masculino. Esto es real y existe, quienes lo comenten mayormente son los talibanes.

lexfemme.12@hotmail.com