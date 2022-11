La seguridad en Altotonga

Este martes, diversos medios informativos locales dieron cuenta de un hecho lamentable ocurrido en el municipio de Altotonga, la muerte de la maestra María Elena Pablo, madre de la ex regidora Mary Baltazar y del actual director de seguridad, Donatiel Baltazar; es una familia muy apreciada y respetada en ese lugar.



La información difundida por algunos medios apunta a un hecho violento, un asesinato al interior del domicilio de la mujer por la mañana de este martes; pero nos aclaran en Altotonga que la causa de muerte no fue un homicidio, sino una isquemia. Un infarto habría provocado el lamentable deceso.



Hay una diferencia muy grande entre un ataque armado en un domicilio y una muerte, digamos natural, repentina, como lo podría consignar el certificado médico de defunción.



En pocas palabras, el fallecimiento de la maestra María Elena, una mujer apreciada en Altotonga, no es una muerte no natural o violenta, que genere la sospecha de criminalidad; es producto de un probable mal cardiaco.



Hasta ahí el tema de la muerte de la madre de la ex regidora y del actual director de la policía en Altotonga.



Este caso nos remite a lo que se vive en materia de combate al delito en este municipio, donde la autoridad local marca una diferencia enorme entre el actual trabajo y la desidia con que se manejó el área de la seguridad pública durante el pasado ayuntamiento.



En agosto de 2020, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública desarmaron a los elementos de la Policía Municipal de Altotonga, a quienes relevaron de sus cargos.



Unos días antes se registró en ese lugar un múltiple homicidio contra tres integrantes de una familia de comerciantes, lo que habría provocado la decisión de prácticamente desaparecer a la corporación municipal. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Ernesto Ruiz Flández.



De esos hechos han pasado dos años.







