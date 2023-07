La sensación de tener vida

Transportándome en las alas del silencio, pude escuchar el sonido del propio silencio, oí un corazón latir, los pensamientos ir y venir, las ideas fluctuantes, son como olas del mar en constante movimiento, respiré y exhalé, toqué el piso descalzo, y sentí que la tierra bajo mis pies latía.

Y muchas han sido mis alegrías, y otros tantos mis quebrantos, he ido del mar a las montañas, quise ver el sol de frente a mediodía, no pude y lo esquivé de mi apreciación; veía la gente al pasar a mis costados, estaba en mi ciudad, me semejé a una hormiga, y traté de ver a los demás como hormigas, unos íbamos y otros veníamos del corazón de mi pequeña urbe. Sentí el soplo del viento, las miradas acuciosas de algunas personas, y en un momento aspiré a ser un halcón al vuelo, pero aún con ello me coloqué en mi preciso lugar, soy un ser humano, con defectos y virtudes, con aciertos y desaciertos, al final de cuentas un individuo que refleja su propia individualidad, un rostro, y quizá muchas máscaras, y al final todo vuelve a empezar, es un torbellino el vivir y el sentir lo que es la vida para cada uno de nosotros, tanto como ir a otros mundos, donde cada ser humano es su propio mundo, en mi mismo mundo.

Todos buscamos un aliciente, un para qué vivir, un por qué vivir, y enarbolamos banderas de preferencias y aficiones diversas, el asunto sólo se complica cuando uno como ser humano pierde las ilusiones para las cuales uno ha sido creado, y podemos hablar de los talentos y/o habilidades que denotamos y percibimos en nosotros mismos; habrá gente totalmente contraria a lo que a nosotros nos deleita, hay espacios o pausas en la vida, el silencio en la música también es un recurso, y como tal se aplica para no saturar alguna canción. ¿Qué hacemos cuando estamos solos y con muy poco por hacer? Hay quienes se desesperan a tal grado que no les es posible convivir consigo mismos, otros podemos tolerar cierto grado de soledad, pero ningún ser humano es 100% capaz de aislarse del mundo que lo rodea.

“Cuting”, así se llama una práctica autodestructiva dada y practicada especialmente entre jóvenes con ansiedades y depresiones, producto del auto rechazo de sus circunstancias de vida, o en su caso creadas bajo un ambiente ríspido e intolerante en sus núcleos familiares, en ocasiones arrojándolos a buscar entretenimientos o más que nada “fugas por medio del uso de drogas”, ya que para que exista un distribuidor de tales enervantes y demás, debe primero existir un amplio o regular grupo de consumidores.

Por lo cual la sensación de vivir se diversifica, y pueden crearse situaciones de percepción alterada bajo los efectos de cualquier droga psicotrópica tan permisiva como el alcohol. Sin embargo, el hecho de evadirse es algo muy común en todo ser humano, aún el hecho de deprimirse o angustiarse es un modo evasivo, pero también de autocastigo, se auto reprime el individuo, creando con ello una cárcel personal, pero aparentemente segura. La liberación personal no debe pasar por un martirio auto creado, si bien es cierto que algunos neuro transmisores pueden fallar, también es cierto que hay tratamientos al respecto.

Las sensaciones de la vida involucran sentimientos, afectos, pasiones, necesidades humanas, apoyo al desarrollo individual, pero un ingrediente esencial es la voluntad propia, al mismo tiempo la integración a grupos de restitución o reconstrucción de personas muy dañadas por alcoholismo y drogadicción.