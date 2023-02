La sociedad ya hizo su tarea; ahora toca a SCJN

Una vez mas el pasado domingo la sociedad dio una gran muestra de unidad y civismo en busca de un bien común, y es que no sólo en la capital del país donde se reunieron miles de personas en el zócalo de la Ciudad de México frente a la sede de la SCJN de la Nación, sino que en mas de 20 ciudades de la mayoría de los estados de la república mexicana y en algunas ciudades en el extranjero se pudo observar una manifestación ordenada, completamente pacífica y sin reportes de incedentes violentos o vandalismo, digna de ciudadanos ejemplares que marchamos para defender al INE que ha sido durante más de 3 décadas el garante de nuestra democracia, organizando elecciones libres y democráticas que han permitido la sucesión y alternancia entre diferentes fuerzas políiticas e ideológicas.



Al igual que la marcha del pasado 13 de noviembre en nuestra ciudad Xalapa, nos dimos a la cita miles de ciudadanos de todos los niveles sociales y afortunadamente con un mucho mayor involucramiento de los jóvenes, caminamos del teatro del estado a la catedral escuchando gritos a coro de "Al Ine no se le toca", "Mi voto no se toca", "Yo defiendo al INE"; entre otros, que no buscaban defender a algún partido político, si no el con el único objetivo de defender ese gran derecho que todos y cada uno de nosotros tenemos por haver nacido en este gran país; y finalmente entontando nuestro himno nacional cerramos este gran evento democrático que sentará un gran precedente en la historia de México.

A pocas horas de esta gran demostración social queremos pedirle a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, Jorge Mario Pardo, Arturo Saldívar, Ana Margarita Ríos, José Luis González, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Javier Laynez y Luis María Aguilar a escuchar la voz de millones de ciudadanos que salieron a manifestar su derecho a elegir libre y democráticamente a sus gobernantes.

Confiamos en que harán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes a todas luces inconstitucionales del “Plan B” y determinaran si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores. Sabemos de la trascendencia de sus decisiones para la vida democrática de nuestro país y de su compromiso con el estado de derecho. Desde Coparmex insistimos en que los cambios prupuestos en el Plan B representan una seria regresión democrática a un esquema de partido único. México no puede ni debe dar un paso atrás en las conquistas logradas por la sociedad civil oganizada en muchos años de lucha social que han permitido la consolidación de un sistema de elecciones confiable. Confiamos en que al final la coherencia y el bien común se impondrán para que nuestro México siga siendo un país de libertades y de Instituciones.