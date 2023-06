La solución de AMLO

Aunque no está en funcionamiento, lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en “la mañanera” del lunes dejó en claro que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ya concluyó su encargo de construir la refinería de Dos Bocas, en tiempo récord de cinco años. Su funcionamiento es otra cosa.



En julio —dijo— (entrará en operación) la primera etapa, y en noviembre-diciembre (llegará a) todo (lo que da), 340 mil barriles (de petróleo que) vamos a procesar en esa refinería. En esa conferencia de prensa, un periodista le preguntó el titular del Ejecutivo si, además de la Cancillería y Gobernación, habría otros cambios en su gabinete. AMLO respondió que el martes (ayer) entre 11 y 12 de la mañana tendría una reunión “con todo el gabinete ampliado” para decirles: “a ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato? para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso, gubernaturas o lo que se tenga que elegir”.



Y, específicamente, en el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, secretaria de Energía, dijo “lo que más importa es que ella fue la responsable que se construyera la refinería de Dos Bocas, que es estratégica. Y permaneció allá, y allá está todavía, porque este año empezamos ya a producir, en julio, la primera etapa, y en noviembre-diciembre todo, 340 mil barriles vamos a procesar en esa refinería”.



Es decir, Nahle queda liberada de su encargo, y deja abierta la posibilidad de que deje el cargo que “en general es normativo; ya no estamos vendiendo petróleo o, mejor dicho, bloques para la explotación de petróleo, ya no hay Rondas, las líneas están trazadas, fue detener, frenar la privatización; esa secretaría tiene funciones normativas, ya está claro, pero sí me podía ayudar, como lo hizo, en la construcción de la refinería de Dos Bocas”.



Según esta lectura, ella sería la candidata favorita, lo que cerraría el paso al diputado federal nacido en Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, o una solución local, como habrían sido los casos de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de programas sociales de Desarrollo; Zenyazen Escobar García, secretario de Educación, o Éric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, los más visibles aspirantes para alcanzar esa nominación.



Ellos, en cambio, tendrían asegurado un lugar en la nominación de candidaturas de elección popular, sea por elección directa o plurinominal, para el Senado de la República y Cámara de Diputados. Por lo demás, en cuestión de días se harán oficiales las renuncias de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, de Gobernación y Relaciones Exteriores, a sus cargos para poder participar en el proceso interno de Morena para la elección de candidato o candidata a la presidencia de la República.





