La sucesión presidencial en puerta

El alumbramiento de un nuevo personaje para la titularidad donde se asienta el poder ejecutivo federal, es algo muy escabroso, ríspido, muy complicado, y lo vimos por ejemplo en el magnicidio de Colosio, todo se modificó a partir de tal hecho consumado.





Ernesto Zedillo Ponce de León fue el indicado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para competir contra el panismo, en aquella ocasión representado por el jurista y orador Diego Fernández de Ceballos, la modificación fue una ruptura tremenda hacia el interior del PRI, pues varios otros se lanzaron con todo para retirar esa farsa de candidato, aunque era un hombre muy preparado, no dejaba de ser un mero tecnócrata o economista en la sucesiva repetición de los mismo, ello desde la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado, y donde se planteo un golpe de Estado con una tesitura técnica y matizada, donde se hízo a un lado a la clase política convencional y se impuso un modelo que terminaría creando brechas de una expansión un tanto entreguista hacia los intereses extranjeros, y sobre todo a los intereses de los primos yanquis.





No valoraron los gringos la oportunidad que México les presentó en aquel entonces, y de tal modo se inclinaron a invertir en Asía, en especial con China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Vietnam y otros países parecidos.





El resultado de estas políticas erróneas fue y es el actual conflicto con Rusia, con China, con Corea del Norte, con Irán, y otros tantos pueblos muy poderosos.





La transferencia de tecnologías, así como la venta de grandes marcas industriales a los chinos, ha hecho posible que sea la segunda potencia global en todo el orbe, y sin querer caer en la asociación delictuosa entre bloques de poder, ello ha venido influyendo desde hace muchos años en la economía y la política al interior y exterior de nuestro México.





Hoy vemos quizá un ángel caído de la gracia no digo presidencial, sino de la gracia partidista de Morena, y en la persona de Marcelo Ebrard el fuego ya no amigo le ha levantado una pared de intransigencias y frenos en su contra; Ebrard ha afirmado que su lucha por llegar a la presidencia de la república es de 42 años, es decir más de cuatro décadas de venirse preparando para éste momento crucial, Una cosa conlleva a la otra, no hay línea para él, pero sin embargo no conviene al proyecto del presidente AMLO, el tener peleas intestinas dentro del partido que él mismo creó con la ayuda ciudadana y la enorme cantidad de magisterio nacional que ha venido apoyando al Morenismo, en sí al propio AMLO.





Marcelo Ebrard es un político de altos vuelos, un hombre muy preparado, pero se queja de que las circunstancias han sido lesivas para con su persona y colaboradores, y él tiene la simpatía de muchísimos mexicanos en lo general.





La oposición a Morena es hábil, y en otra llamada o encuesta que recibí, me preguntaron que sin preferencia partidaria a quién apoyaría en la oposición a Morena, sólo colocaron a Santiago Creel, y a doña Beatriz Paredes Rangel, automáticamente y casi sin tener que pensarlo indiqué mí preferencia por la Priísta Paredes Rangel.





Aquí se están encendiendo los focos de alarma dentro de palacio nacional, pero al mismo tiempo en las dirigencias de los partidos mayoritarios, lo cual deberá ser cuidadosamente evaluado, ya que la sucesión en puerta apunta a que la candidata oficial sería doña Claudia Sheinbaum Pardo. Ello estará ligado a todo el desarrollo económico y social de todo México.