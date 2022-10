La suerte está echada 

Como lo he comentado en este espacio en varias ocasiones y vuelvo a insistir en el tema, a partir del pasado 5 de octubre dejamos de ser el país que inspiró la controversial frase de Salvador Dalí, cuando dijo que no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas, y nos convertimos en una nación fantástica capaz de cambiarlo todo de la noche a la mañana.

Fue como sí, a partir de ese momento, una nueva época hubiera iniciado en México. Un país, que con las mismas caras, fracasos y situaciones, tiene la capacidad de pedir una oportunidad, sin saber por qué o para qué, de adquirir más poder a quienes, teóricamente, su función es protegernos ante cualquier amenaza.

No tengo nada en contra de los militares. Creo que son una pieza fundamental no sólo de la cultura y de la sociedad mexicana, sino también del entramado legal y sociológico del pueblo. Aunado a esto es necesario mencionar que el Ejército siempre ha sido una institución respetada por los mexicanos. Además de que durante muchos años ha sido la única alternativa capaz de producir un cambio de situación social con un futuro prometedor y con las herramientas necesarias para asegurar su desarrollo.

Si seguimos por este camino, existe la posibilidad de que dentro de poco los valet parking terminen también por estar uniformados.

Estamos frente a una verdadera transformación de funciones y responsabilidades. No quiero ni pensar qué estará pasando por la cabeza de los profesores del Heroico Colegio Militar o qué estarán pensando los alumnos, quienes entran soñando con ser generales del Ejército y que buscan dedicarse a desempeñar funciones militares, pero que existe la posibilidad de que terminen siendo encargados de puestos aduaneros. Tras lo sucedido, da la impresión de que se le está quitando la capacidad del Ejército de ganar las guerras para las cuales fue hecho y se va amoldando para las necesidades civiles que lo requieran.

¿Exactamente qué fue lo que se aprobó la noche del 4 de octubre? Que el Ejército se haría cargo de toda la seguridad pública y militar, hasta el año 2028.

Esto significa que la próxima elección presidencial de 2024 no sólo será bajo la mirada siempre constitucional y ordenada, hasta aquí del Ejército, sino que también tendrá que hacerse este recorrido con una parte de la economía y seguridad civil en sus manos.

Más allá de que para lo que se suponía que servían los ejércitos, más allá de verlos cruzados de brazos mientras el estallido de la violencia y de la especie de guerra civil en la que estamos es cada vez más notoria, lo que verdaderamente da entender la decisión tomada es que lo que se busca no es la seguridad nacional.

Hemos transformado el uniforme militar en uno de multiuso. Olvidamos cómo y para qué están hechos y les pedimos que sirvan para todo, sin tener alguien encargado para ganar las guerras, que son cada vez más visibles en nuestro territorio.

Le daremos el poder en las calles al Ejército hasta 2028. No sabemos si han anunciado los programas que harán. Nos limitamos a determinar que tendrán todo el poder hasta el año 2028, sin tener unas obligaciones claras ni definidas.

Me asombra, me extraña y me sobrecoge ver que podemos hacer una votación donde la epopeya está a cargo del secretario de Gobernación y del presidente del Senado, sin determinar cuándo se elaborará un programa integral de seguridad nacional.

¿Cuándo se aplicará sobre el incendio social actual una política de seguridad completa y de que las explicaciones que hoy no se tiene sobre las funciones del Ejército? Vivir para creer. Y sin fe, como dice la Biblia, no hay nada.