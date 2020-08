La tecnología en la educación

Los métodos educativos no han colapsado, están en proceso de ampliar sus horizontes y renovar algunas prácticas didácticas y pedagógicas con auxilio de las tecnologías. Estos procesos son muy lentos, necesitan de tiempo para consolidarse según el medio socioeconómico y cultural de los involucrados. En educación básica los esfuerzos son evidentes considerando que cada nivel y modalidad tiene sus particularidades y propósitos específicos, y también son diferentes las habilidades para aprender de los estudiantes.

Se requiere adecuar los aprendizajes esperados en diferentes líneas de tiempo, seleccionados por criterios de importancia para el desarrollo del alumno con métodos variados según la situación de los estudiantes y de cada escuela. El gobierno federal ha hecho esfuerzos porque el sistema educativo entre en el mundo de la tecnología en las dos últimas décadas, pero la inconstancia y la falta de disposición presupuestaria han sido dos continuos y dos de los muchos obstáculos para lograrlo.

Programas como Enciclomedia y HDT fueron promovidos sin los resultados esperados, debido principalmente a los aspectos socioeconómicos y culturales mencionados. No todos tienen conectividad a Internet. No todos cuentan con dispositivos adecuados. A veces el ancho de banda es insuficiente o los dispositivos no tienen la capacidad necesaria. No todos tienen una buena computadora, una Laptop, celulares inteligentes, y en el medio rural la carencia es lo frecuente.

Cuando el PowerPoint y el cañón proyector ingresaron a las aulas, fue básicamente para cursos de docentes. En contados casos la escuela pública aplicó estas herramientas con los alumnos; y si lo hizo, fue esporádicamente. Para los docentes esto era un avance que sustituía el papel bond, los marcadores de colores y los materiales hechos a mano, y en el mejor de los casos, al retroproyector de acetatos.

La escuela pública tiene un gran factor en contra para el uso de las TIC: la población es vasta y las condiciones económicas de muchos alumnos y de muchas familias no les permite contar con las herramientas indispensables. Por ello es que, para el inicio virtual de clases, la televisión y la radio harán un gran papel para aquellos que no tienen conectividad o los dispositivos y, en el medio rural, los cuadernillos de trabajo complementarán los materiales en tanto podemos volver a las clases presenciales.

En un sentido amplio la educación permite a los niños, adolescentes y jóvenes comprender los principios básicos de la vida y despertar su curiosidad por indagar y aprender cosas nuevas sobre el mundo que le rodea, para lo cual la tecnología podría ser de mucha utilidad mediada siempre por el ambiente familiar y la ayuda de la escuela, dada la complejidad de la naturaleza humana y la evolución de su madurez.

En la medida que se prolonga el distanciamiento social por la pandemia, los procesos de educación a distancia se vuelven una necesidad impostergable, con todas las carencias que puedan existir. A esto se une la preocupación por el contagio y la salud emocional de todos, especialmente de los niños y adolescentes, dejando clara la importancia de la colaboración de todos ayudando y protegiendo a todos.

