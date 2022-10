La trascendencia de los partidos políticos

Vivir en una democracia es una elevada responsabilidad cívica, moral, política, libertaria, jurídica, social, en un empeño por mejorar las convivencias, de establecer un orden vinculante con toda la sociedad.

El sistema de partidos políticos es necesario para el desarrollo pleno y vinculante con todos los estratos sociales, así como las fuerzas productivas, las instituciones públicas, en la generación de políticas que acorten la brecha de marginalidad y el encuentro con un progreso relativo, y el mejor resultado sería la estabilidad del sistema político nacional.

La lucha intestina que ha empezado entre los bloques de partidos para las elecciones del próximo año, viene a invitarnos en la forma de razonar el voto como elemento jurídico de validación y fe pública de las personas que habrán de ser electas en dos estados de la República. La oficialidad de Morena y sus aliados se ha sostenido en lo suyo, y la oposición a ellos también, tal situación conlleva a contrastar elementos de juicio para el electorado y sus gustos en las ideas predominantes de cómo darle un viraje no sólo a la situación actual, la cual es complicada, sino además la de inquirir a los personajes públicos y los resultados no de tan sólo administrar al país, sino de gobernarlo para mejorarlo ante la crisis que persiste en los ánimos sociales y sus correspondientes reacciones ante la voluntad de la figura presidencial del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que como presidente de México hoy sabemos de su delicada salud orgánica, situación por la cual y como seres humanos debemos desearle que tenga un mejor desempeño a pesar de sus crónicos padecimientos. A la partidocracia le interesa ganar elecciones, hubo un momento en que se afirmó: “Si votamos una vaca, la vaca ganará con toda seguridad”. Ello se afirmaba antes de la elección presidencial en la cual arrasó en forma contundente el partido del presidente, como es conocido Morena, aunque la funcionalidad de todo el sistema sustentada en un solo hombre sea un peso brutal, ello es una señal de que los partidos políticos se han visto rebasados por la figura del actual presidente AMLO.

En mi opinión, la trascendencia del sistema de partidos no radica en mantener el logro temporero del poder público en las demarcaciones, sino en las propuestas, en los resultados, e inclusive en inculcar valores patrióticos, cívicos, educativos y culturales para una mejor convivencia social. Lo políticamente correcto puede ser sólo un deseo, unas aspiraciones en muchos casos meramente demagógicas y por supuesto, falsas, pero existen varios puntos vitales en el manejo del poder, entre ellos están: mantener una democracia creíble, hacerla contrastante en la opinión de las mayorías, reformular la lucha por un estado libertario, actuante, y no meramente fluctuante. Existen siete partidos políticos nacionales, pero a éstos hay que sumarles los partiditos veladora, que le rezan al santo de su mayor devoción, es decir, a “san presupuesto”. No tienen ideario, carecen de fundamentos ideológicos, los mueve el afán por disimular una justicia mediocre y que nunca aplica en la realidad. Debemos entender que para trascender hay que tener ideas para formular idearios, y no meros impostores de la democracia. El mayor reto será: ¿Quién será el sucesor del actual Presidente? Ello estará en las manos de nosotros los electores y el vacío a llenar es enorme, pero muy necesario.