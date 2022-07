La Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros

USICAMM es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere a esa dependencia la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Tiene como misión fomentar y promover el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa, ya sea en el nivel de Educación Básica y el de Educación Media Superior. De esta manera se garantiza un eficaz proceso de enseñanza y aprendizaje a través de cursos, seminarios, experiencias educativas, práctica educativa, etc. En pocas palabras, regula el reparto de plazas, ascensos, cambios de adscripción de escuela al tomar en cuenta la preparación profesional, antigüedad en el servicio, conocimientos y aptitudes del docente o directivo.

“En días pasados circularon en redes sociales, diversos fragmentos de algunos videos de la presentación de lo que hoy se conoce como ‘Reconocimiento a la práctica educativa’; en éstos, se observa la presencia de la titular de USICAMM, Adela Piña y algunos otros funcionarios”. Abelardo Carro Nava apunta: “Vaya, es lamentable que la titular de la USICAMM haya menospreciado lo que en su momento se conoció con el nombre de ‘Carrera Magisterial’, un programa que, como le he sostenido en diversos artículos tenía sus bondades; tan es así que nuestro país llegó a ser considerado pionero e innovador en el diseño en este tipo de programas”. Tanto antes como ahora en los procesos de evaluación de los docentes son evidentes dos realidades, por así decirlo, la de unos funcionarios que fijan algunas políticas evaluativas, y la de los profesores que las padecen. Realidades que nunca lograron acercarse, por el contrario, conforme el tiempo transcurrió se distanciaron. También por años ha sido un secreto a voces “los mecanismos perversos” de los que tales instancias se hicieron valer para que el profesorado accediera a este esquema de incentivos; sin embargo, también hay que reconocer, que maestras y maestros, vieron en éste la oportunidad de mejorar su quehacer profesional y, por ende, su salario. ¿No acaso es lo que persigue un programa de incentivos o estímulos salariales como el extinto carrera magisterial o el de promoción horizontal que ofrece USICAMM, tal como hoy día se conoce?

En la Convocatoria USICAMM 2022 se espera que el nivel educativo de México se incremente al ofrecer nuevas alternativas de aumentar el grado académico de los profesores y personal educativo de la SEP, con el programa de promoción horizontal existe la posibilidad de que los participantes puedan incorporarse, promoverse o conservar el incentivo sin necesidad de cambiar de función.

¿Que problemas hay con la USICAMM? “Tanto los procesos de admisión como los de promoción que tiene, por ley o norma, a su cargo, han propiciado que los aspirantes a ingresar o promocionarse en el Sistema Educativo Nacional (SEN) vivan un verdadero calvario, resultado de la pésima planeación, organización, dirección y control de un sistema que, por su propia naturaleza, tendría que ser eficiente y eficaz en términos de lo que estos conceptos significan en el plano administrativo; pero no, esto no sucede así, por el contrario, las fallas son, y han sido, recurrentes”, comenta Carro Nava.

La exigencia de un trato digno y respetuoso hacia el magisterio debe ser y es, un imperativo básico. El programa de promoción ya sea horizontal o vertical, es un esquema que le permite al profesorado acceder a mejores condiciones laborales y, desde luego, de remuneración económica tan necesaria en un país como México. La falta de seriedad en estos procesos –concursos– es un claro indicador de que las cosas no se están haciendo como debieran. Ciertamente, se entiende que pudieran presentarse algunas dificultades “técnicas”, pero cuando éstas son recurrentes, dejan de ser un caso aislado para convertirse en ineficacia e ineficiencia.

Sumado a lo anterior USICAMM destaca que los incentivos propuestos en la promoción horizontal estarán adecuados al presupuesto que se tenga para este ciclo escolar y, pueden participar maestros de educación básica y media. Raandolph Méndez González comenta: “La falta de aplicación racional de las normas de la USICAMM, ha auspiciado la contratación de profesores que cuentan ya con horas docentes en otros planteles, con nombramientos de tiempo completo, medio tiempo o tres cuartos de tiempo, incluso algunos de ellos tienen plazas directivas.”

Los programas de la Nueva Escuela Mexicana vuelven al esquema de las anteriores administraciones, en los docentes recae su preparación profesional y el reclamo de su promoción y sus derechos, “tal y como ha sucedido en Michoacán (por ejemplo), al parecer este año no se realizará el proceso de promoción horizontal en Veracruz en el que podrían participar docentes estatales de esta entidad; lo que se sabe, es que este tema pasa por un asunto presupuestal; entonces, ¿qué entendemos por derecho? Y agregaría, ¿qué entendemos por revalorización docente cuando un programa que requiere de presupuesto no cuenta con él y, por tanto, no se respeta la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas tal y como se señala en la Ley general de educación en su artículo 90, fracción III?, concluye Abelardo Carro.