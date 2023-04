La urgencia en la designación de las 3 vacantes en el INAI

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo autónomo cuya finalidad es la de dar cumplimiento al acceso de la información pública, es decir cualquier persona que solicite información sobre los procesos de compra, adjudicación, contratación o inversión pública, el organismo tiene la obligación de facilitar la información con fines de transparencia.



Dicho organisimo fue creado en junio del año 2002 en el gobierno del panista Vicente Fox y entro en operación un año después y desde ese entonces y a la fecha ha servido para dar la información necesaria para algunas investigaciones periodísticas que han documentado excesos en los gastos y sobrecostos en muchas operaciones durante las administraciones anteriores y las actuales.



Desde el mes de abril del año pasado dicho organismo está incompleto ya que era necesario el nombramiento de dos de los siete comisionados por los que debe de estar integrado, dicha tarea corresponde al senado de la República.



A principos de marzo de este año el senado en cumplimiento de sus obligaciones designó a dos intergrantes, sin embargo quince días después el ejecutivo federal objeto los nombramientos dejando sin efecto dicho acuerdo a esto se se sumo la salida de un comisionado por la conclusión de su encargo de 9 años el dia 31 del mismo mes de marzo, dicha situación deja inoperante al organismo que semana con semana resuelve más de 400 recursos de revisión al no poder convocar a sesión de pleno.



La falta de quórum legal en el instituto es una muestra grave de la impunidad que impera en el Senado para acatar las resoluciones judiciales que les ordenan realizar los nombramientos que no llevaron a cabo en tiempo y forma. Es urgente que cumplan con su deber y designen a las personas que hayan obtenido las mejores calificaciones en cada uno de los procesos de selección y se garantice el funcionamiento del INAI.



Conminamos a la Jucopo a que impulse con prontitud y transparencia, las tres designaciones faltantes para que el pleno del INAI cuente con sus siete integrantes. No es admisible que en un Estado democrático se impida desde un Poder, la operación de un órgano que vela por el derecho ciudadano de acceso a la información y a la protección de datos personales.



Es fundamental que las y los senadores se alejen de cálculos políticos, de cuotas partidistas o el deseo de algunas personas de debilitar o desaparecer instituciones autónomas como el INAI.



Desde Coparmex reiteramos nuestra exigencia para que, sin más demora, el Senado cumpla con su deber y nombre a los mejores perfiles para integrar el INAI.



*Presidente Coparmex Xalapa