La utilidad de las comparecencias

El pasado lunes 22 iniciaron las comparecencias de los 15 secretarios y funcionarios del gobierno estatal morenista ante el Congreso local, con motivo de la glosa del tercer informe de labores, mismas que concluirán el próximo 13 de diciembre con la comparecencia del Gobernador ante nosotros las y los diputados veracruzanos.

Se trata de un ejercicio que debe permitirnos a los representantes populares conocer a mayor detalle las acciones de gobierno; no son espacios para el halago, ni tampoco para el vituperio, sino para trabajar de manera coordinada en encontrar soluciones a los problemas de Veracruz.

Por eso tenemos la obligación moral de asistir al mayor número de comparecencias conforme nuestra agenda y otros compromisos nos lo permitan pues, en lo personal, estoy convencida de que eso nos da un mayor conocimiento del actuar de los funcionarios, además de que pocas veces tenemos la oportunidad de tenerlos en ejercicios de rendición de cuentas.

Y debemos llegar preparados, no para ensalzar, sino para tener un debate de altura en los temas en los que es necesario profundizar, como en la comparecencia del titular de Gobierno, en la que aproveché mi intervención para entregarle en mano propia al secretario las quejas que han llegado a la Comisión de Derechos Humanos que presido, por casos de presunto acoso sexual y laboral al interior de su dependencia. Por respeto a las víctimas y para cuidar el debido proceso, no di detalles públicamente de estos casos, pero ya están en poder de Eric Cisneros Burgos, quien se comprometió a revisarlos y atenderlos.

Mi compromiso con las víctimas y con las veracruzanas es darle seguimiento. Tanto los funcionarios públicos como los representantes populares debemos regirnos por dos premisas: creerle a la víctima y romper el pacto patriarcal; máxime en un estado donde somos vergonzosamente segundo lugar nacional en feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No podemos ni debemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres. Quienes integramos el Grupo Legislativo del PRI, del cual soy coordinadora, trabajamos por y para las mujeres; su protección y empoderamiento es uno de los ejes de nuestra agenda de trabajo, porque nosotros no vislumbramos un Veracruz en el que las niñas, jóvenes y mujeres no puedan vivir tranquilas y seguras.

A la par, estuve presente también en la comparecencia del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, para conocer a detalle el estado que guardan las finanzas veracruzanas y en la del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, para saber qué se hace o se deja de hacer en el combate a la pobreza y la desigualdad.

En lo personal estaré atenta a las comparecencias, pues cada una es importante para poder rescatar a Veracruz. Ya les estaré dando detalles.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI en Congreso local