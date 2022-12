La vida continua, con o sin…

He aprendido que cuando un ser querido se marcha, hay un vacío en el alma, quizá al momento se niega la pérdida, tal vez con los meses vendrá el dolor, los recuerdos y la nostalgia por lo acontecido.



Las hojas de mi calendario han volado por mi ventanal abierto, y se han confundido con el silencio silbante del viento, y he cerrado los ciclos, y sé muy bien que afuera el frío es inmisericorde y lacera a las almas más expuestas. Como lluvia de estrellas veo los rostros de mis amigos y antepasados, en la fría y oscura noche que arropa con derroche de recuerdos afectuosos, de las lágrimas de alegría, de los amores de la vida, de los dolores de la misma, de los silbatos de las locomotoras que parten a un destino que aún desconocemos.



Y nos encontramos vivos, vivos y a veces inconformes ante nosotros mismos, es entonces cuando no vivimos, sólo existimos, esperamos el mañana en el presente, y el presente se nos escapa como ilusión vana de lo que ya fue el día de mañana. Así discurren los días, las horas y los minutos, y se piensa en lo que pudo ser, en el hubiera, que es hermano de la nada, que tambaleante se arroja en los brazos del destino, que nos inquiere y nos reclama con la horrible y terca palabra de la culpa, ¿cuántas culpas hay que tener para ya no ser libres, para ya no sentir nada? Sólo el amor por la vida nos hace libres, y en nuestro recuento del fin de año, pasan los fantasmas del recuerdo, pero también se anidan las hadas de la felicidad y el olvido de aquellos recuerdos simplemente perdidos, extraviados, arrumbados en los vericuetos de los pensamientos; no sin antes saber que toda la vida habrá de continuar con o sin nosotros, y por ello es importante realmente vivir el presente en forma de lo ya futuro, pues el mañana nunca se alcanza, y el futuro congelado en el ayer será mera añoranza.



Con éste poema de mí autoría, que son unas cuantas palabras de mi autoría trato de reflexionar en la brevedad de la vida, y en la complejidad de la misma. Bien recuerdo hace algún tiempo, cuando me encontraba un poco enfermo y triste, que en mi sueño veía a mi papá que bajaba por las escaleras de la casa, vestido con su traje completo, impecable, de gala, caminaba con mucha seguridad, y se detuvo a un lado de mi cabeza, y entonces me dijo al oído una orden: “No estés triste”, e inmediatamente siguió su camino como él en vida era, muy decidido, resuelto y seguro.



Soy de los muchos que creen en que nuestros seres amados no parten del todo, a veces nos visitan, y nosotros vamos un tanto o un mucho atados a nuestro cuerpo y a la temporalidad del mismo, creemos en una fuerte ilusión inversa, es decir en que todo seguirá de la misma forma en que vivimos hace 30 o más años, y sin darnos cuenta que somos la continuidad de lo que quedo en el ayer, y que en dicha dialéctica del cambio, tenemos la responsabilidad del presente, del ahora para forjar el mañana propio y el de nuestra descendencia, nuestros vástagos y la sociedad nos reclaman como faros de luz, y no como la indecisa briza de un amanecer lluvioso y quizá impredecible.



Las etapas de nuestra evolución nos han hecho cambiar, vivenciar el valor del tiempo, en pocos días se cerrará el ciclo del año 2022, abriendo la fuerte esperanza del año nuevo 2023. Es el momento adecuado de recapitular en nuestra vida presente, con la condición de tener felicidad lo más posible, filosóficamente hablando el ser feliz es no estar en penuria, es ser muy optimista.