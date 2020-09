Hay campaña contra Lozoya y es encabezada desde España y Estados Unidos...

Si de videos se trata, los que Enrique Peña tiene del exdirector de Pemex criticando duramente a AMLO, (cuando aún era dirigente de Morena), no tienen desperdicio alguno, me hacen saber fuentes cercanas al mexiquense.

Los videos que poseen EPN y algunos de sus excolaboradores no son únicamente de Pío López Obrador, (más de 15 guardados “bajo cerrojo”), también hay de Lozoya despotricando contra quienes hoy le “tendieron la mano” dentro de la 4T. Los insultos son de tal magnitud que molestarían hasta al más sereno, me aseguran.

“Lozoya sabe que tanto Peña como Videgaray pueden exhibirlo. No sólo tienen videos de gente cercana al Presidente recibiendo efectivo, sino del mismo Emilio expresándose peyorativamente del entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto eso no es delito, pegarían muy bien en lo mediático, y serían valiosos para que la oposición los moviera”, me aseguran estas fuentes consultadas.

“La videoteca de Peña y asociados”, le llaman de manera jocosa quienes me comparten la información, y resulta interesante que uno de los principales proveedores en dicha colección sea Carlos Salinas de Gortari, quien durante varios años se dedicó a recabar material para negociar en tiempos difíciles, como parecen ser los actuales.

Y la apuesta funcionó, pues gracias a esa valiosa colección de videos obtenidos de manera subterránea, con cámaras y micrófonos escondidos, es que ambos expresidentes (incluyendo a algunos de sus colaboradores), pueden respirar tranquilos, aunque una consulta popular pidiera se les juzgara como delincuentes.

“Peña Nieto está blindado y ese acuerdo tiene vigencia hasta el 2024, el caso de Salinas es diferente, pues hay de por medio un tema personal añejo con el Presidente López Obrador, aun así, ninguno de los dos será juzgado, derivado del material en video con el que ambos cuentan”.

El tema es claro: EPN no sólo tiene videos de Lozoya en situación de riesgo, sino de varios personajes más que actualmente militan en el Gobierno Federal o la oposición. Salinas es “accionista” de dichos materiales, y hay de “todos colores y sabores”. Por algo es “el licenciado Peña”.

