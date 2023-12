La violencia nace en la familia

La violencia contra la mujer, niñas y adolescentes cada día avanza, la Organización Mundial de la Salud dice que es un problema social, el cual la ONU Mujeres dice que es importante establecer acciones prontas para erradicarla. La UNESCO dice que la violencia de género debe estar en la agenda 2030.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informa que de enero a octubre se registraron 57 feminicidios y 69 homicidios de mujeres.

El Observatorio de Violencias de la Universidad Veracruzana dice que 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia de género. El 66.8% de agresiones a mujeres ocurridas en la calle son de tipo sexual y 23% de las mujeres reportan sentirse inseguras en sus casas.

El 7 noviembre del año 2000, la Asamblea General de la Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

En febrero de 2008, el Secretariado General de las Naciones Unidas lanzó la campaña “UNETE” y designa el 25 de cada mes como el “Día Naranja”. Para realizar acciones en contra de la violencia contra las mujeres, Veracruz cuenta con la Alerta de Género por Violencia Feminicida, emitida el 23 de noviembre de 2016, misma se dio en once municipios veracruzanos.

La familia es el pilar de la sociedad, es donde se enseñan los valores, ahí nace o se hace un delincuente o un ciudadano, un niño feliz o un niño golpeado, un adolescente y novio violento, controlador, un hombre golpeador con su pareja y familia.

Es importante, padres de familia, que estén informados y reconozcan que si existe violencia familiar habrá el síndrome de la indefensión adquirida o síndrome de la mujer maltratada, y si no se atiende a tiempo serán estadística del feminicidio.

El síndrome de la indefensión aprendida fue descubierto en 1965 por el psicólogo Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, mientras estudiaba el comportamiento de los perros que habían sido sometidos a pequeños electroshocks, no actuaban en subsecuentes situaciones adversas de las que podían escapar, por lo que habían aprendido que inevitablemente recibirían una descarga.

Con personas lo realizó con ruido y llegó a la conclusión: el sentir que no hay nada que puedas hacer se aprende, y una vez aprendido, el resultado será opacidad.

Un ejemplo de este síndrome llamado “Indefensión Aprendida” en los animales, en los circos has visto a un elefante amarrado con una cadena corta, prendido de una pequeña estaca, y está ahí, padeciendo las inclemencias del tiempo, sumiso, pasivo, cuando él con su gran peso podría escapar, no lo hace porque aprendió que debe permanecer ahí, anclado a esa cadena, soportando todo.

Lo vemos con las mujeres que sufren este síndrome de indefensión aprendida, no es un hecho de violencia aislado, no, es cuando se va construyendo un mecanismo de violencia continua durante toda una vida, es una adaptación psicológica que la mujer realiza para poder sobrevivir, sin embargo, esto le impide reconocer que puede cambiar, desafortunadamente ella cree que no podrá y que se lo merece, sintiéndose como su nombre lo dice, indefensa ante la violencia cotidiana.

Estas mujeres vivieron violencia familiar desde niñas y una violencia sistemática, solo eso conocieron, los niños vivieron lo mismo y se convierten en hombres golpeadores, machistas, porque eso aprendieron, golpes y maltrato a la mujer, y repiten el mismo patrón.

El Síndrome de la Indefensión Aprendida o síndrome de la mujer maltratada es cuando naturalizan la violencia, porque la víctima cree que ya no puede hacer nada para evitarla, naturaliza la violencia, se siente culpable, probablemente desde su gestación, niñez, adolescencia y cuando deciden tener una familia viven violencia familiar, y padecen el síndrome de la mujer maltratada, misma que si no son atendidas por un especialista, los patrones repetitivos de violencia continúan, y pasan a ser una estadística de feminicidio.

El Síndrome de la Indefensión Aprendida es reconocido en el marco jurídico legal como “Síndrome de la Mujer Maltratada”.





