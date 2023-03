La violencia simbólica es real

En el estudio y análisis de la disputa por el poder, hay frases que sirven para comprender este fenómeno, pero no necesitan ser sofisticadas, basta con una simple pero contundente: “en política, lo que parece es”. Para nadie es un secreto que no se mueve una sola de las hojas del árbol político de Morena, si es que el presidente no lo consiente o alienta.



Es claro que la marcha del 26 de febrero descolocó a AMLO y por eso vio en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera como una oportunidad para responder a la multitud de indignados que manifestó su repudio al plan para dinamitar al árbitro electoral y su completo respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cumpla con sus funciones constitucionales y no ceda a las presiones que son dirigidas sin desparpajo desde Palacio Nacional.



Las descalificaciones que son el pan de cada día en la conferencia matutina del ejecutivo federal, fueron confirmadas en los mensajes expresados el 18 de marzo, en donde sin rubor alguno, el presidente volvió a descalificar a cualquier expresión colectiva social que disienta de su proyecto de dominación política, en donde lo único que importa es hacer que prevalezca su visión distorsionada de la historia, en donde el mismo se ve como un predestinado para ser admirado en el mismo pedestal de Hidalgo, Morelos y Benito Juárez. El 18 de marzo no fue más que un pretexto del presidente para insistir en su egolatría y para dictar desde el Zócalo lo que deberá hacer su sucesor, que en su lógica distorsionada y narcisista, no existe la posibilidad de que su movimiento autoritario sea vetado con los votos de la mayoría ciudadana. Es claro que entre más percibe el descontento social y que el Poder Judicial (sí, con mayúscula) actúa con mayor independencia, alejándose del servilismo que le distinguió al anterior presidente tiktokero Zaldívar, AMLO se desespera y por lo tanto se radicaliza en el ideal autoritario al que siempre aspiró. En este punto podemos hacer una acotación teórica, la violencia simbólica es un concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, para describir la fuerza de las estructuras políticas y sociales para imponer sus valores y creencias (dogmáticas) en las personas sin su consentimiento explícito. Para Bordieu, “esta forma de violencia se ejerce a través de símbolos, discursos y representaciones culturales que refuerzan las relaciones de dominación y subordinación entre diferentes grupos sociales”. Con estas premisas, la violencia simbólica puede hacerse patente en la discriminación por género, raza, clase social, orientación sexual o cualquier otra característica que se considere diferente o "anormal" para una masa dirigida por un líder carismático al que poco cuestionan en sus motivaciones y propósitos. Las representaciones culturales y los estereotipos que se difunden desde el púlpito presidencial y se magnifican en los medios propagandistas, contribuyen a la perpetuación de la violencia simbólica. Alguna vez, frente a la embajada de México en Washington, hubo un colectivo que llevó una figura representando a Octavio Paz. En respuesta, el escritor aseguró que ver esas imágenes lo estremecieron y que él creía que la violencia simbólica de incendiar su figura, era un paso previo para que buscaran convertirlo en una pira humana. El hecho de incendiar una efigie alusiva a la primera Presidenta (sí, con mayúscula) de la SCJN, es una violencia simbólica consentida con la complicidad tácita de un discurso de odio que se empeña en dividir a l país, y que de no controlarse, es el preludio para avanzar de los símbolos a los hechos. Mi solidaridad con la ministra Norma Piña.



@lorenapignon



Diputada Federal del PRI