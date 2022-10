La vivienda en México

De acuerdo con el Coneval,actualmente menos del45% de las familias lo quese traduce en 73 millonesde mexicanos aproximadamente no cuentan concasa propia.En promedio el precio de las viviendasha tenido un aumento del 300% en los últimos 10 años. Si bien el Infonavit, tan soloel año pasado tenía como meta (la cual sesuperó), colocar 527,796 créditos, de loscuales 377,796 serían hipotecarios y150,000 para mejora y remodelación, locual se transforma en una derrama económica de $209,952 millones de pesos, loque representaría un aumento del 11% entérminos reales respecto a la meta del2018, que fue de $182,438 millones de pesos.Sin tomar en consideración las modificaciones al funcionamiento del Infonavit,donde ya el dinero será recibido directamente por el solicitante y esto representará perdida de eficiencia.En la aplicación, existe una gran disparidad en cuanto a la distribución de loscréditos, tan solo 3 Estados concentran el30% aproximadamente de los créditos,siendo Nuevo León, Morelos y Chihuahuarespectivamente, en contra parte Estadosque se encuentran en un umbral de pobreza con grandes carencias, tanto en ingreso como en desarrollo humano tan solocontaran con el 5.3% a repartir, siendo elcaso de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala.Si tomamos en consideración que el89% de las personas que buscan adquiriruna vivienda, planea hacerlo mediantealgún financiamiento por parte del Infonavit, o alguna institución bancaria, estose traducirá en que las personas tendránque optar por créditos más caros a pesarde contar con las condiciones requeridaspara el acceso de un crédito por parte delInfonavit.De acuerdo con datos de la sociedadhipotecaria federal, El costo promedio deuna casa es de $744,943 pesos. Tomando en consideración que el crédito promediosea de $425,295 pesos, tenemos una diferencia de $319,648 pesos, lo cual siguesiendo una gran cantidad en relación conun ingreso medio de $6,000 pesos al mes.A pesar de estimaciones para la duración de pago de plazo en los créditos, entérminos reales puede verse un aumentode casi 9 años en comparación con el 2015esto en circunstancias donde una personaperciba al menos 5 salarios mínimos, volviéndose inaccesibles para este sector socioeconómico, el cual representa la mayorparte de la población.Sin embargo, la demanda de viviendasigue siendo alta, el 94% de la poblaciónque no cuenta con una vivienda, planeacomprar una en algún momento determinado, mientras que del 6% que no planeacomprar, un 3% ni siquiera lo considerapor falta de recursos a corto y largo plazo,un 1% no lo considera importante y el 2%prefiere invertir en un negocio.De no buscar alternativas en cuestiónde vivienda tendremos más circunstancias de asentamientos irregulares, loscuales, además de representar invasionesa predios, propician la diminución de condiciones de desarrollo humano, careciendo de servicios básico, lo que se traduceen una nueva necesidad para los diversosniveles de gobiernos el regular estos predios. Por otro en consideración con la curva demográfica de México, tendremos en30 años una población mayoritariamenteadulta, la cual tendrá problemas sobre lacondición de vivienda.