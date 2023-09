Hablar de la voluntad de Dios es meterse en un tema complicadísimo. No es una cuestión simple, ni sencilla de ningún modo. Se trata de un asunto espinoso. Y es que, en nombre de la voluntad de Dios uno mismo se enreda pensando que está haciendo lo que Dios quiere, y tal vez, lo que está haciendo es todo lo contrario, lo opuesto. Probablemente Dios no ha querido eso.

En nombre de Dios y su voluntad se han cometido muchos abusos de todo tipo, algunos han intentado meterse incluso hasta la conciencia de los demás. Pero, para aclarar un poco el asunto, Jesús nos ayuda a comprender en qué consiste la voluntad de Dios.

Con la parábola del padre que tenía dos hijos y los envía a trabajar a su viña, Jesús se ubica en la misma temática que nos ha presentado en el evangelio (al menos desde el domingo pasado). Jesús recalca, insiste, apunta de nuevo que el Padre Dios nos ha concedido la capacidad para trabajar, la laboriosidad, las fuerzas y talentos suficientes para poner manos a la obra y cansarnos en el trabajo de la viña de Dios. En este sentido, el Padre Dios nos llama. Insiste y a todos nos convoca para ir a trabajar en su campo que es el mundo. Dios no nos ha creado para estar así, sin más, dejando que la vida se nos vaya como el agua entre las manos.

En esta ocasión Mateo no presenta detalles, sólo dice que el primero de los hijos, no nos dice si es el mayor o el menor, tampoco dice dónde lo encuentra el padre. Nos ofrece sólo los hechos, es el primero de los hijos y el padre al encontrarlo le pide que vaya a su viña ahora. El hijo no sabemos si estaba cansado, si estaba pasando un mal momento, si estaba molesto o qué. El hecho es que contesta con toda claridad ¡no!, pero, pasado un rato se arrepintió y fue. En la vida cristiana importa mucho el hecho de arrepentirse, de cambiar de dirección, de reconocer que se ha equivocado. Finalmente, eso es la conversión.

El evangelio nos presenta otro hijo, no hay detalles; no dice nombre, edad, ni ubicación. Sólo dice que el padre le pide que vaya a trabajar y contesta feliz, alegre. Dice que sí irá, pero, finalmente no va. Este hijo enseña que la vida cristiana no se fundamenta en lo que uno dice sino en lo que uno hace. De nada sirve decir que sí, si al final de cuentas no se hará lo que se ha prometido. Jesús es claro y directo, el único que hizo la voluntad del padre es el que fue a trabajar, al final eso era lo que el padre había solicitado.