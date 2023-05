La vorágine de la prontitud

Los estímulos sinfín son una de las características de nuestra sociedad mercantilista. A todas horas nos exponemos al runrún de las pantallas empotradas en las paredes de nuestra casa, al titilar infinito de nuestro celular, incluso por las noches, cuando estamos a oscuras en nuestra habitación, y, por supuesto, día a día al caminar por las calles nos saludan los mensajes de consumo de espectaculares, banners, pantallas y demás dispositivos cada vez más atractivos, mejor personalizados, imposibles de ignorar. A cualquier hora estamos sujetos a un bombardeo incesante de mensajes que nos instan a jugar nuestro papel dentro del sistema: comprar para ser, comprar para soñar, comprar para ser amados, comprar para pertenecer, comprar para realizarnos, comprar para ser felices, comprar para vivir, comprar, comprar, comprar…



Vivimos en la apología continúa del Fahrenheit 451 (Bradbury. 1953), donde la tecnología al servicio del capitalismo funge como mecanismo de control escandalosamente presente pero mañosamente invisible. ¿Cómo sospechar que ese deslizamiento de la pantalla de nuestro móvil tiene un objetivo más allá del entretenimiento, del descanso a las horas del trabajo o estudio? Sin embargo, nos roba algo muy importante: silencio.



Entregados a la dinámica de la sobrevivencia diaria, cada vez más compleja, somos arrastrados al remolino de la prontitud, de lo instantáneo, de lo fugaz; a la par de que en las fábricas cada minuto un producto está listo para salir al mercado, también cada segundo en las redes sociales hay un contenido nuevo qué visualizar, en los streaming y consolas se agolpan las novedades, y crece en nuestro interior el llamado por responder a todos esos estímulos lo más pronto posible, y sin darnos cuenta relegamos al después que nunca llega otras actividades, otras interacciones, otros sentires.



Señala el filósofo y profesor español Carlos Javier González Serrano: “La rapidez es una estrategia política y mercadotécnica para consumir –y ser consumidos– de forma constante: ideas, productos, emociones. El cerebro rápido y estresado no puede calcular las consecuencias de sus actos: reacciona mecánicamente, no piensa ni actúa responsablemente”.



Así, esta era socio-digital consumista nos adiestra en la rapidez, en la respuesta automática a sus estímulos de mercado y, como en la novela de Bradbury, al estar continuamente con un dispositivo encendido demandando nuestra atención, nos roba algo imperceptible pero importante: el silencio. Y es en el silencio donde ocurre la reflexión, el análisis, la introspección, es decir, pensamos.



Nos dice González Serrano: “¿Qué ocurre si perdernos nuestra capacidad para pensar?, que es muy fácil que polaricen nuestra opinión (…) perdemos nuestra autonomía, perdemos nuestra independencia, perdemos de alguna forma nuestra libertad. Cuando no damos espacio al silencio en nuestra vida estamos dejando de pensar, estamos dejando de reflexionar”.



El sistema utiliza entonces sus herramientas tecnológicas y digitales, cada vez más atractivas, para robarnos silencio, que se traduce en biotiempo para pensar, para sentir, para estar con nosotros mismos, con el otro, para reflexionar, y esta cadena de pensamiento nos lleva a cuestionar, a estar inconformes, a buscar soluciones, a idear otros caminos. Por ello el sistema nos arrastra a la vorágine de la prontitud y el ruido, porque el germen de la rebeldía se gesta en ese espacio, cada vez más acotado y vigilado, en el que podemos pensar, en el que podemos sentir. Recuperarnos el silencio también es revolucionario.



