La voz del anciano

Traten bien a los ancianos. No hay duda que el programa para apoyar a los adultos mayores es bueno. De lo que si hay duda es de los llamados "servidores de la nación" que atienden a las personas de 68 años y más pues cada bimestre de pago demuestran mucha ineficiencia. Citan a los derechohabientes en una oficina de pago y después de hacer cola durante varias horas les indican que es en otro lugar donde deben ir a cobrar.

“Esto implica un riesgo más para un anciano; un gasto económico que no tenía contemplado y un día más perdido, pues al pasarlo a cobrar a otro lugar tiene que repetir la cola y esto no es la excepción, es la constante.

“Deberían los responsables de este programa capacitar a los servidores. Los ancianos son una población vulnerable que merece mucho respeto por su mismo estado de indefensión. ayer 6 de febrero una persona de la tercera edad después de hacer cola en telecom del centro fue enviada a telecom de avenida Xalapa y al llegar allá, ahí en plena fila y ante un sol agresivo se desmayó una compañera.

“Un adulto arriba de 70 años no puede estar tanto tiempo parado en la banqueta, donde tienen hambre, sed, hay sol o a veces lluvia. Hay en Xalapa bodegas en deshuso que pertenecen a la Secretaría del Bienestar, así lo declaró el responsable de este programa Lic. Manuel Huerta Ladrón de Guevara

“Ahí deberían de poner sillas y realizar los pagos, que sería un lugar protegido y seguro. No se debe tratar de manera inhumana a quienes tienen la apremiante necesidad de esperar para recibir un apoyo”. Ahí le hablan Don Manuel Huerta. Larga Vida a Crónica del Poder. A Felipe Hákim lo conocí allá por los finales de los años setenta, cuando me iniciaba como reportero de información general del Diario de Xalapa y él laboraba en Indeco. A lo largo de los años, sobre todo estos últimos, he visto con tristeza como se van cerrando muchos medios de comunicación porque no han sabido motivar y atraer a los lectores.

Pero me tocó ver el nacimiento de Crónica del Poder; observar ese estilo tan propio de difundir los comentarios, sus cápsulas políticas, el Carrusel, el Cartón del Día, etcétera, un periodismo plural pero todo con respeto, con generosidad como se hacían las cosas antes de que nos quitaran de la Primaria la clase de Civismo.En fin, qué gusto que a pesar de los pesares Crónica del Poder sigue en el aire y con larga vida. Felicidades Felipe y te ruego hagas extensiva mi felicitación a los otros dos mosqueteros de La Crónica, Marco Aurelio González Gama y Francisco Saucedo, así como a los héroes y “héroas” anónimos de esta exitosa empresa. Que haya paz y armonía en su hogar querido lector.

