Ladrona de libros

Existen listados de las bibliotecas más hermosas del mundo: la Biblioteca del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, en Egipto; la Biblioteca del Trinity College de Dublín, en Irlanda; la Biblioteca Hachioji de la Universidad de Arte Tama, en Japón; incluso nombran a la Biblioteca Palafoxiana, ubicada aquí cerquita, en Puebla.

Se habla de su arquitectura, de su composición, de su historia, de cuántos volúmenes acoge y ve uno las fotos o videos y dan ganas de tener el enorme privilegio de pararse en medio de la sala y admirarlas hasta hartarse visualmente.

Sin embargo, cuando pienso en bibliotecas, en mi mente aparece la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez, ubicada allá, en Villahermosa, Tabasco; recuerdo su estructura de piedra, la puerta principal de cristal, el golpe fresco del aire condicionado al entrar, aquella frase de Enrique González Pedrero inscrita en uno de los muros que va: “Cultura es una comunidad de origen, de tierra, de tradiciones, articuladas en una manera de ver y sentir el mundo. Es lo que el pueblo cultiva como propio; entretejiéndose en la conciencia de un ‘nosotros’…”

Recuerdo el pastel de limón de la cafetería, la fonoteca en el segundo piso, los amplios ventanales desde donde se espía al Río Grijalva, y recuerdo los casi cinco kilómetros que debía caminar para llegar a ella desde mi escuela, cada tarde, puntualmente. Leía poesía febrilmente. Escribía en mi libreta los versos que más me gustaban y así terminé memorizando a Benedetti, Darío, Lorca, Storni; autores que ahora, en el incipiente otoño de mi vida, siguen siendo mis favoritos.

En aquella biblioteca me refugiaba de la violencia y de los peligros de ser distinta; tal como los hijos del coronel Aureliano Buendía, cargaba una marca en la frente, evidente para todos, menos para mí; y a veces sucede que, como advirtió José Martí en sus Cartas a María Mantilla, “hacen pagar muy cara la diferencia”.

Así que la biblioteca era mi lugar seguro. Tenía mi carnet. Me llevaba libros a casa para el fin de semana. Solo podía sacar tres. Pero no me bastaba, menos en vacaciones, así que aprendí a llevármelos sin permiso, a escondidas. Al terminar los regresaba honestamente, impulsada por el instinto de que otro como yo podría necesitarlo.

Cuando me mudé a Chalco, en el Estado de México, con apenas 18 años, lo primero que hice fue buscar la biblioteca pública. Era un local protegido hasta los dientes con barrotes y candados para sobrevivir a la noche. Olía cargadamente a sudor rancio de todos los jóvenes que iban a hacer la tarea y usar las computadoras gratuitas.

Cuando me mudé al entonces Distrito Federal, de nuevo me di a la búsqueda de identificar refugios: en la Glorieta del Metro Insurgentes había una amplia sala de lectura pública del entonces programa federal Causa Joven, conformada por una zona de mesas, otra de sillones y tapetes, café gratuito, y ahí leí por primera vez a Elena Poniatowska, con, claro, La noche de Tlatelolco.

Después me seguí con Nada, nadie; De noche vienes Esmeralda, Lilus Kikus… y todos los que había de ella; después me pasé a José Emilio Pacheco y me enamoré, claro, de Las batallas en el Desierto; también conocí a Ibargüengoitia con Dos Crímenes… Caí de lleno en la novela y el cuento. Tomaba a un autor y no me pasaba a otro hasta terminar todos los libros que hubiera de él.

Leyendo en aquel sitio, con el café gratis, se me olvidaba el hambre, que solo tenía 10 pesos en la bolsa y que estaba sola en aquella gran ciudad de mis amores.

Por su puesto, también iba a la Biblioteca de México, cuando tenía para el metro, por lo menos para el de regreso. Ahí me robé mi primer libro, uno de Italo Calvino, mi intención fue regresarlo, como hacía siempre en otras bibliotecas, pero había cuatro tomos iguales, y algunos parecían nunca usados.

Así, comencé mi carrera de ladrona de libros, llevándome aquellos que tenían varias copias y señas inequívocas de que nadie los “pelaba”. Eran mis condiciones. Ladrona, pero con conciencia.

Con los años he venido iniciando clubes de lectura y me doy a la difícil tarea de acopiar libros para zonas rurales: sé cuánto puede significar un libro en las manos de un infante; el salvavidas que significa, la ventana que se abre, el cobijo que se encuentra.

Las bibliotecas, sin importar si son patrimonio de la Unesco o apestan a sudor juvenil, constituyen un sitio seguro para infantes y jóvenes. Más allá de ser un sitio donde se estimula la imaginación y todo ese gran etcétera que se sabe y es cierto, las bibliotecas son muchas veces el espacio donde se está a salvo de la violencia de las calles o el hogar, del abuso, del olvido, de la incertidumbre, del miedo, y, con un poco de suerte, hasta del hambre. He ahí el valor real. Una biblioteca vale por su capacidad de ser refugio.

Ya hace años que no soy ladrona de libros, claro, y he venido pagando mi delito con todos aquellos libros que he prestado y no me han sido devueltos. Al tiempo los vuelvo a comprar y, los que son de cabecera, los tengo repetidos, por si alguien se lo lleva.

Hasta ahora el único que he lamentado perder, porque al parecer está agotado y descontinuado, es Ciudad, de Michael Marshall, una emocionante y singular novela futurista. El karma bibliófilo tomó venganza.

