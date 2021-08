Las cabezas que rodarán

Con sobrada confianza y cierta dosis de altanería, el presidente López Obrador, en el centro de su “prime time mañanero”...

Retó a sus adversarios a organizarse y buscar quitarle el poder a través de la consulta para revocación de mandato, programada para el siguiente año. “Tienen la oportunidad de reagruparse, como lo hicieron en junio pasado”, dijo. Ya en la intimidad, AMLO sabe que el próximo 6 de marzo no será “un día de campo”.

Y es que más que una evaluación ciudadana, lo que el Presidente quiere es medir fuerzas político-electorales con la oposición; saber qué tanto desgaste le han significado las decisiones tomadas y sostenidas hasta el momento. López Obrador da por sentado que no perderá la revocación de mandato, pero sabe que estará lejos de los aplastantes números que consiguió en el 2018.

Encuestas con una casa de análisis ajena a la 4T, (para evitar aquello de sus “otros datos”), le mostraron que al momento, (y sin maquillar números), ha perdido entre el 30 y 33 por ciento de lo que obtuvo cuando ganó la Presidencia.

La consulta para revocación de mandato le permitirá a AMLO hacer lo que más le gusta en las “mañaneras” y en sus giras por los estados (aunque ahora más deliberadamente): comportarse como candidato y hacer política a su manera. El Presidente sabe que el próximo 6 de marzo no sólo mide el peso de su nombre, sino las opciones de sus candidatos hacia el 2024.

Fuentes en Palacio Nacional me hacen saber que al enterarse de que tan sólo había votado el 7 por ciento del padrón electoral, AMLO pidió buscar (otra vez) las cabezas de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues ellos operarían (dice) en su contra rumbo a la consulta para revocación de mandato. “Hagan alianzas y promuevan juicios políticos”, exigió.

Y es que ahora con el magistrado José Luis Vargas fuera de la Presidencia del Tribunal Electoral, (a quien presuntamente se le ligaba con la 4T), las cosas podrían obscurecerse más para AMLO rumbo a la revocación de mandato, y después, hacia la elección del 2024, la cual se avisora con final fotográfico.

Me hacen saber que AMLO ha ordenado lanzar toda la “carne al asador” y afinar la “caballería” rumbo a la consulta de revocación y el relevo presidencial. “Quiero demostrarles que el pueblo me apoya y continúa respaldando, lo que pase después me tiene sin cuidado, porque habré terminado mis 6 años de gobierno, ya después, que se rasquen con sus propias uñas”, comentó.

