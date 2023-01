Las cifras del Covid-19 en Veracruz

Al corte del 27 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ubicó en 7 millones 222 mil 611 el número de casos confirmados de Covid-19 en México.



En todo el país se han registrado más de 331 mil defunciones a causa de la pandemia de Coronavirus; y aunque ha disminuido la mortandad, se siguen registrando casos de personas que pierden la vida por esta causa.



De forma oficial, en el territorio nacional hay más de 38 mil casos activos de la enfermedad; y Veracruz se ubica como la séptima entidad con más casos acumulados, con 227 mil 384.



La pandemia ha provocado la muerte de 16 mil 776 personas en Veracruz, informó la Secretaría, que ubica la cifra de casos activos en la entidad en mil 231 casos activos.



Sin embargo, pese al incremento en el número de casos de Covid-19, tanto en Veracruz como en el entorno nacional, el gobierno estatal dejó de dar a conocer las cifras oficiales de contagios.



La más reciente actualización de la página www.coronavirus.veracruz.gob.mx se remonta al 18 de octubre, hace 2 meses y medio, cuando se informó que la entidad acumulaba más de 224 mil casos; al cierre de 2022, la cifra oficial supera los 227 mil 300; es decir, hay 3 mil casos más que en la mencionada fecha.



Esa información es útil, no sólo para el Sector Salud, hospitales, clínicas y médicos particulares, sino para que la población tome las medidas preventivas recomendadas y no se disparen aún más los casos, sobre todo en la presente temporada invernal.



Además, al difundir las cifras oficiales, actualizadas, se evitarían especulaciones en redes sociales.



El pasado jueves 29, el dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, SETSE, Genovevo Zapot, se refirió a un repunte en los contagios de la mencionada enfermedad; y deslizó la recomendación para que se apliquen medidas para evitar la propagación del virus.



Dijo que si bien la cifra de nuevos contagios había descendido tras más de dos años de pandemia, en las fechas recientes se ha incrementado ritmo de los contagios.



Ese tipo de declaraciones, que representan de alguna manera la percepción de uno de los sectores más afectados por la pandemia, llena el vacío que deja la autoridad al no difundir información que tranquilice o, en su caso, recomiende a la población retomar las medidas preventivas, cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo sana distancia.



La página oficial de la Secretaría de Salud de Veracruz, por cierto, informó sobre la jornada mixta en el marco del plan de vacunación contra el Covid-19; se anunció la aplicación de dosis de refuerzo, con el biológico Abdalá, de origen cubano, los días 29 y 30 de diciembre, en 26 municipios de la entidad.



El problema es que si no se difunden los datos de los casos acumulados y activos de Coronavirus, la desinformación llena los vacíos que deja la autoridad. A fin de cuentas, se trata de que esas campañas de vacunación no sean desestimadas y que la población las aproveche, y refuerce sus defensas ante la enfermedad.



