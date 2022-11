Las elecciones de EU y sus repercusiones

La oscuridad amenaza con abrazar los últimos 683 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contados a partir de mañana, 8 de noviembre.



El efecto colateral de las elecciones en Estados Unidos, donde se elegirán 435 representantes (diputados) y 35 senadores (un tercio del total), le está quitando el sueño a más de medio gabinete del gobierno federal, empezando por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es el único de las tres corcholatas de AMLO que entiende de esto.



Ni el mismo Ejecutivo federal avizora las dificultades que tendrá si los republicanos ganan las dos cámaras del Congreso norteamericano, y todo por creer que podía denigrar, vituperar, insultar y burlarse de varios congresistas de ese partido, a quien lanzó esos epítetos desde las mañaneras, pensando que nunca habría respuesta de ellos.



Investigando desde hace más de dos meses, notas surgidas de especialistas en materia político-legislativo de los Estados Unidos, dan por hecho que al ser mayoría en ambas cámaras, los republicanos actuarán contra el gobierno de López Obrador, por estar violando los términos del Tratado de Libre Comercio, principalmente en materia energética, y por omisiones en materia de migración, de salud y seguridad (por el aumento en el tráfico de fentanilo a su territorio), y por el acercamiento del que acusan tiene AMLO con los gobiernos de Rusia y China, a quienes los republicanos observan como amenazas potenciales a su economía y seguridad nacional.



Se basan en las críticas que varios senadores y representantes (diputados) republicanos han hecho un día sí y otro también al presiden Joe Biden, por no >apretar< al gobierno de México por esos temas, donde varios de ellos buscan la reelección, y que de acuerdo con las últimas encuestas se están perfilando para la victoria.



He leído parte de sus discursos de campaña, donde ellos prometen que actuarán contra >la pasividad< de AMLO, amenazando con imponer aranceles a todos los autos que se fabrican en México y cruzan la frontera hacia su país, a más de calificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que le daría la posibilidad de atacarlos con sus tropas, lo que de suyo se calificaría como una invasión.



Lo peor de todo esto es que el partido republicano parece enfilarse a arrebatarle la mayoría que hasta hoy tiene el partido demócrata en la Cámara de Representantes, habiendo duda solo en la Cámara de Senadores, donde hasta el momento de escribir esta entrega el partido de Biden alberga la esperanza de empatar (50-50) el número de curules, y dado que la vicepresidenta Kamala Harris es senadora, al tener voto de calidad, inclinar, con su voto, las decisiones a favor de su partido y de las acciones del presidente, y contra todos los pronunciamientos-iniciativas-decretos de los senadores del partido republicano, que pongan en peligro las políticas públicas de Joe Biden.



De no ser así y consolidarse el triunfo mañana de los republicanos, la noche se le vendrá encima al hombre de Macuspana, y dejo mi testimonio en este medio afirmando: Un Congreso dominado por los republicanos (ultra-conservadores), significará una tormenta política perfecta para el gobierno de Andrés Manuel, e influirá en el candidato de Morena a la presidencia de la República.





plazacaracol@hotmail.com



TW: HELÍHERRERA.es