Las fiestas guadalupanas

Este próximo lunes se conmemoran los 491 años de la estampación de la divina imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, el vidente de esta advocación mariana, cuya aparición tuvo lugar en el Cerro del Tepeyac del 9 al 12 de diciembre de 1531.



Es sorprendente el ardor con el que los mexicanos celebramos a la Guadalupana: caminatas, mandas, devociones, rezos, cantos, mañanitas, mariachis, cohetes, comida, desvelos y demás expresiones estridentes de una fe que estalla porque no se puede contener en el corazón de cada uno.



La fiesta de la guadalupana es una bella profecía de la unidad. No hay un sólo mexicano que se sienta al margen de esta fiesta nacional, todos de una o de otra manera nos vemos implicados en el movimiento que se realiza al respecto. Es una celebración que canta y festeja con la unidad porque en ella no hay partidos políticos, bandos, grupos, diferencias; se resalta la unidad. Esta es una bella profecía de lo que estamos llamados a ser como pueblo. La fiesta de la guadalupana es un compromiso. Una responsabilidad que nos envuelve a cada uno. Es realmente un absurdo volcarse en tono de fiesta un rato al año para olvidarse de ello el resto del año. Es un compromiso que nos pone en salida todos los días del año, siempre en favor de los demás, de los pobres, de los enfermos, de los buenos; de todos. Así como lo propio de la celebración del 12 de diciembre es salir al encuentro de una Madre singular que nos llena de ternura, del mismo modo cada día hemos de salir al encuentro de los demás a llenarnos de la ternura que tanta falta le hace a México. Resuenan en los oídos de cada mexicano las nobles palabras con las que ella se dirigió a Juan Diego: es poco lo que te asusta. Ahora que nos asaltan innumerables temores por tantas situaciones dramáticas que enfrentamos como nación ella vuelve a motivarnos en sus dulces palabras de madre. Es poco lo que te asusta, recuerda que yo estoy aquí, y yo soy tu madre. Ella nuestra madre tierna y amorosa no deja de desplegar en nuestro favor su amor incontenible que nos ayuda a vencer todo temor. Ella nos llama a la valentía.



La pedagogía de nuestra madre es una bella enseñanza para cada uno de nosotros en los diferentes lugares en los que desenvolvemos nuestra vida, ella nos habla de amor y ternura, de encuentro y consuelo, de paz y unidad. Valores que tanto bien nos pueden hacer en este tiempo.