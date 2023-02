El termino micromachismo lo acuñó el español psicoterapeuta Luis Bonino Méndez en 1991 para dar nombre a otras prácticas como “pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia femenina blanda”. El sociólogo francés Pierre Bourdies le llama “violencia suave”; comenta que se da en una sociedad que soporta cada insulto. Laura Aguirre, doctora en sociología, dice que “es una violencia que sufren miles de mujeres y que es desvalorizada”.



El micromachismo es un fenómeno social que siempre se ha dado, que incluye ideas, gestos, piropos sutiles, actitudes, apodos y comportamientos cotidianos, interiorizados, intencionados y justificados por las propias mujeres y la familia. Desde tiempos remotos a la fecha al hombre lo educan como el machito y el hombre de la casa; a la mujer, como la princesita, la débil, y están identificados y muy marcados los roles para cada uno. Es importante reconocer que participan no solo hombres, también las mujeres, y se da en el lugar de trabajo, en los espacios públicos, la escuela, la familia, la comunidad y en la calle. Cabe señalar que debes saber dentificar las formas del micromachismo.



Las formas del micromachismo son palabras, frases que en su mayoría siempre las escuchas y te las dicen sutilmente, que terminas por creerlas y aceptarlas y, peor aún, te las cometan con voz melosa y pasan desapercibidas en tu vida cotidiana.



Tal vez te han dicho o has escuchado las siguientes frases o palabras: ¡deberías ser un poco más femenina!, ¡debes de cuidar tu figura tienes una cinturita de gallina!, ¡no te pongas ese vestido; te ves tan provocativa!, ¡debes conseguirte un hombre para que te haga feliz!, ¡naciste mujer pobre de ti!, ¡aprende a cocinar para cuando te cases!, ¡ese es tu trabajo por eso eres mujer!, ¡tú no opines es cosa de hombres, no de viejas!, ¡tienes un carácter fuerte eres muy agresiva habla como mujer!, ¡calladita te ves más bonita! Cuando te dicen puta por acostarte con quien tú quieres, ¡qué zorrita te vez!, ¡eres una mojigata por no acostarte con quien no quieres!, ¡eres una perra!, ¡qué ilusa eres, ese hombre no se fijará en ti! ¡Muévete, mamacita, para eso estás! ¡Qué poca mujer eres para mi hijo!, amiga, ¡qué zorra te ves con ese vestido!, ¡calienta la comida y atiéndeme, para eso naciste mujer! ¡Mi amor, ya estás vieja para usar ese vestido!, ¡si te pasa algo tú eres la culpable por usar esa minifalda!, ¡mi amor, disculpa pero qué gorda te pusiste! Como esas frases o palabras son violencia de género. Mujer, si estas palabras te hacen sentirte mal pero te callas, entonces aprendes a naturalizarlo, como algo normal o terminas disculpando a la persona que te ofende, que te incomoda y la justificas… ¡es que así es su papa! ¡No es mala persona solo que así es él! Mujer, no debes aceptar ningún insulto o palabra que te haga sentir mal. Hay que recordar que el machismo es un conjunto de prácticas, comportamientos, actitudes y dichos que violentan injustamente la dignidad de las mujeres; así mismo sobre la superioridad del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos de la vida. El machismo nace en casa; ahí educas a un hombre o mujer machista. Debemos de reeducarnos todos y todas para no seguir formando hombres y mujeres machistas llenos de misoginia. Es momento de cambiar nuestras prácticas, pensamientos y roles encaminados al patriarcado; se deben eliminar los roles y estereotipos que son los muros de contención del mismo. Espero sus comentarios, lectores.



Correo: lexfemme.12 @hotmail.com