Las historias de vida

Los seres humanos gustan de las historias. Cada quien tiene sus propias historias en un mundo lleno de información irrelevante, de fantasías confusas, donde casi nada tiene la patente de la verdad, y la veracidad se convierte en poder. Es muy difícil mantener una visión clara sobre las cosas, el qué, por qué, para qué, cómo, dónde… y entonces la subjetiva historia personal suena más a verdad.

Quienes están muy ocupados se pierden de muchas historias que, a decir verdad, la gran mayoría ni faltan hacen. Pero se distinguen historias que sí pueden interesar, que es útil conocerlas, que son veraces, que alteran la historia de los demás y, por lo tanto, la propia.

Así que hay historias que importa conocer porque intervienen en nuestras vidas, la alteran o la condicionan. Al desconocerlas, dejan un vacío, una duda que impide atar el resto de las historias para integrar el todo de cada quien.

Esas otras historias irrelevantes, sospechosas, que no son verdad pero se las creen, llenan las cabezas de fantasías, de tonterías, de ignorancia e involución. Con datos falsos no se puede entretejer una buena vida, organizar las ideas, crear condiciones favorables para el presente y el futuro, nivelar el terreno de juego con los demás, y aprender de las historias pasadas lo que no se debe repetir. Ilusorio ¿verdad?

Eso piensa el ser humano. No cree en lo que pudiera serle útil, en lo que pudiera mejorarle, pero cree en las historias fantasiosas que le llenan de magia su inmóvil espera. Cree en lo que dicen en la televisión, WhatsApp, Instagram, Internet. Lo que dice la vecina, la comadre, los chismosos del barrio o el travieso que gusta de inventar historias para sorprender o asustar a los demás y las publica.

De esta manera, se vislumbra turbio el destino de la inteligencia y la conciencia. Los “algoritmos bioquímicos del cerebro humano” (como dice Yuval Noah Harari) están lejos de contar con los elementos mínimos indispensables para trabajar a favor del dueño de las neuronas. El pensamiento es la persona, la acción es el ciudadano.

El ser interior generalmente está reprimido por el ser social, en una lucha por encontrar el punto medio, el equilibrio entre las hormonas, las funciones bioquímicas del cerebro, los aprendizajes recibidos de la vida y el pensamiento propio engendrado en las vivencias. Una lucha diaria, en forma consciente o en los claroscuros del inconsciente.

El ser humano es muy complejo pero sin duda alguna encierra un enorme potencial.

El hombre (como especie) debe aprender a pensar por sí mismo, en lugar de obedecer a ciegas los llamados mediáticos, las consignas de un gobierno, las tradiciones rígidas, los pastores, sacerdotes o líderes intolerantes. Escribe Y.N. Harari (2018), que hoy las “carreteras abiertas, puentes resistentes y aeropuertos atestados sustituyen los muro, fosos y vallas de alambre y espino” que mucho tiempo detuvieron a las personas físicas, y de manera muy lamentable, al pensamiento libre y flexible de los seres humanos.

El “hubiera o hubiese” es un verbo con carta de naturalización que encaja a la perfección en las historias diversas. A veces, con timidez se reconoce que “el hubiera no existe”. Pero casi nunca mueve a la acción para corregir la historia y se queda perdido en el nebuloso desagravio de una débil justificación. No creo que alguien esté de acuerdo con permanecer en el lado equivocado de estas historias.

Hay discernimiento, experiencia, percepción, un poco de lectura, deseos de que todo marche mejor en la vida. Con ello se puede intentar ordenar los algoritmos del pensamiento y las acciones.

