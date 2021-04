Las incongruencias de la vacunación

Inició la vacunación de las y los maestros en cinco estados, pero para no variar, imperó la falta de planeación de esta administración morenista. De acuerdo con las cifras oficiales, son casi 168 mil docentes, tanto de instituciones públicas como privadas, los que hay tan solo en la entidad veracruzana; conociendo esa cifra, solo dispusieron de cinco módulos en Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan y Orizaba, lo que provocó que las filas fueran inmensas, poniéndolos en riesgo en esa larga, larga espera.

Aunado a lo anterior, para muchos profesores representó un alto costo poder trasladarse de sus municipios de origen hasta su sede más cercana; hasta mil pesos cada uno gastó entre traslado y algo para desayunar. El gobierno no les tuvo ni la mínima consideración, pese a la importante encomienda social que ellas y ellos tienen.

Con esta acción se anunció que esperan regresar a las aulas a más de un millón de estudiantes en aproximadamente dos semanas, pese a que más de la mitad de la población aún no hemos recibido la vacuna. Ahí están por ejemplo los médicos, enfermeras y odontólogos del sector privado, a quienes Morena les ha volteado la espalda pese a ser el sector prioritario en la lucha contra el Covid-19. No solo en Veracruz, sino en varios puntos del país, han iniciado una serie de protestas y bloqueos para exigir lo que por justicia les debería corresponder: su dosis de protección.

Como si fuese una burla para todos ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la vacuna a domicilio. En su populista conferencia mañanera, televisó el momento en que una impecable enfermera le aplicó la vacuna de AstraZeneca, sin necesidad de esperar largas filas, como le tocó al resto de los adultos mayores. Haciendo un show de eso, a menos de 50 días de la elección del próximo domingo 6 de junio, esperamos equivocarnos al pensar que todo esto tiene un fin electoral para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Sin duda alguna, todo lo que se había avanzado en gobiernos anteriores, transparentando los padrones de beneficiarios de los programas sociales, se perdió en estos poco más de dos años, pues hasta para recibir una vacuna, pareciera es condición pertenecer a un grupo poblacional que signifique un voto duro o probable para los morenistas.

Una vez más queda de manifiesto que su interés no es el que la mayor parte de la población esté bien, sana, con trabajo y educación, sino mantener una mayoría legislativa, un imperio electoral a costa de lo que sea.

De ahí la importancia del Programa Recupera, de trabajar codo con codo para que lo que por derecho le corresponde a la gente, se haga. No se puede seguir dividiendo al país desde la cabeza: te vacuno o no te vacuno porque no eres o eres fifí. Todos somos mexicanos, todos somos veracruzanos, todos queremos y merecemos lo mismo: vivir felices y cumplir nuestras metas en nuestra tierra. El gobierno debería ser un facilitador y no un obstáculo, como sucede ahora, para el progreso de las familias y del país.

twitter: @AniluIngram

@AniluIngram