Las justificaciones

La masacre del domingo en el puerto de Veracruz, corazón del estado, ha pretendido reducirse a la justificación de que se trató de “un ajuste de cuentas” entre grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con la afirmación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Seis personas asesinadas, cocidas a balazos con armas de alto calibre, incluidos dos niños y una mujer, es de terror, y tendría que haber generado una reacción del gobierno que sirva para resolver un problema que vuelve a estallar en sus manos, en lugar de minimizarlo; pero, además, lo dicho por la primera autoridad del estado es tanto como dar anuencia a esos grupos criminales para hacer justicia por propia mano y tácitamente expresa la renuncia del Estado a su obligación de aplicar la ley, dar seguridad a los pobladores, perseguir y castigar los delitos.



El atentado al “Pino”, hermano de Reveriano, a quien se identifica como líder del grupo “Los Pelones” de la sierra del Totonacapan, ni aun siendo presunto criminal, puede justificar su asesinato, y, en este caso, junto con él, a la familia de Pérez Vega y un maestro que le servía de chofer. Este asunto, del que el gobernador García se duele de que los medios le den cobertura, es el verdadero rostro de la violencia extrema e inseguridad en que han convertido la entidad los gobiernos de los últimos años, desde Fidel Herrera, pasando por Duarte y Yunes, pero más en los últimos cuatro años de su administración.



Un detalle más, pero relevante, es que sí, como también señaló el mandatario, el principal objetivo del ataque del domingo estaba identificado como integrante de un grupo delictivo, cómo puede explicar su gobierno que el hermano de Reveriano pudiera desplazarse con absoluta libertad a cualquier lado, en este caso a la zona conurbada, para participar en un acto político del partido Fuerza por México, y estuviera presente en una rueda de prensa que ofreció esa organización que, curiosamente, ha guardado absoluto silencio respecto a este hecho, cuando en tales circunstancias, el asesinato de su excandidato en 2021 a la alcaldía de Coxquihui y probable candidato a diputado local por aquel Distrito, debió, por lo menos, dar un posicionamiento de condena y exigencia de aclarar el proditorio asesinato.



Las expresiones y silencios dicen mucho, pero para la población lo lamentable es que sigan justificándose estos acontecimientos, y todavía peor, que no se actúe para resolverlos, más allá de ser tema de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz que, en los hechos, no han servido de nada.



Y eso de que ya hay detenidos habrá que ver si no son palos de ciego, o la fabricación de culpables, pues si las corporaciones de seguridad no pudieron realizar en ese momento una rápida y efectiva movilización para rastrear a los sicarios, menos podrán hacerlo tras el paso de los días.



mail: opedro2006@gmail.com