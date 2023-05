Las leyes por encima de cualquier ideología partidista

Hace poco más de un semana en uno de los actos de mayor irresponsabilidad que se han registrado en la historia de nuestro país por parte de uno de los poderes que tiene la responsabilidad de crear o modificar las leyes en beneficio de nuestro país y principalmente cuidar que las leyes que emanan de nuestra Constitución sean cumplidas y respetadas.



El Poder Legislativo, en cuestión de horas, aprobó sin discusión por lo menos veinte reformas a las leyes de nuestra Constitución haciendo uso de todo tipo de violaciones a los debidos procesos. La habilitación de una senadora suplente para completar el quorum legal cuando la licencia de la titular había caducado unos días antes es un ejemplo de los muchos actos claramente violatorios de los que deberían estar defendiendo los derechos de todos los ciudadanos que en las urnas les dieron su voto para representarlos en pro de un mejor país.



El primer periodo ordinario de sesiones del año en el Congreso de la Unión estuvo marcado por la polarización y la radicalización de nuestro poder legislativo, situación que podría derivar en ilegalidades debido a las fallas en los procesos. No debemos estar de acuerdo en que la creación o modificación de las leyes se realice mediante a procesos alejados a la deliberación pública, sin tomar en cuenta la opinión de todos los organismos involucrados: la sociedad civil, el sector productivo del país y las diferentes fuerzas o corrientes políticas aún siendo minoría.



En Coparmex estamos convencidos que no es justificable que la legislación de leyes se de por la vía rápida como ocurrió en las últimas horas del periodo ordinario de sesiones. La cerrazón no es la solución, debe de prevalecer el diálogo y el respeto a la pluralidad, todas las voces deben de ser escuchadas con el fin de alcanzar consensos y evitar imposiciones que son características de los países donde no prevalece el Estado de derecho.



Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise lo aprobado y en caso de que exista cualquier violación a las leyes constitucionales actúe conforme a derecho. México no puede ser un país atado atado solo a los intereses de un grupo político, es necesario que se resuelvan las controversias por el bien y futuro del país que todos los mexicanos queremos.



*Presidente Coparmex-Xalapa