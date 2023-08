Las líneas políticas y sus acomodos

Se ha hablado retóricamente de la multicitada partidocracia, echándole culpas a casi todos los partidos políticos de no respetar las reglas de las competencias electorales, sin embargo que bueno que estén estatuidos, ya que unos con otros se regulan y aminoran la corrupción que hubiera en tales instituciones públicas.

He recibido llamadas de encuestas diversas, una de ellas me interrogo con la selección entre el panista Julen Remetería y la morenista Rocío Nahle, desde esa perspectiva sólo se puede evidenciar la poca cohesión que exista en el panismo estatal, y por supuesto que no la conteste. Ya que para hacerle frente a la favorita del presidente AMLO, se requiere un bloque muy amplio de unidades entre los partidos opositores a Morena, y no tan sólo un mero bloque, además una estricta coordinación de muchos ciudadanos y de los cuales carece por el momento el PRI, PAN y PRD. Aún con los partiditos satélite no es posible que un corto plazo sean operativos en funcionalidades, y los candidatos saltan a la vista, y desde luego diré que son muchos los que se apuntan y le tiran hasta arriba a tal asunto de la próxima gubernatura, y es válido, de hecho es una estrategia para negociar el capital político que cada aspirante pueda sumar a la oferta más inclinada a ganar en las urnas, tiras muy alto para caer en medio, y así obtener algunos cargos de elección popular o por designación de funciones dentro de la administración pública estatal.

La actividad política antes del tiempo del presidente López Obrador era muy esquemática, llena de guiones y conceptos puristas a seguir, se les decía claro a todos los aspirantes que “aquél que se mueva no saldría en la foto”, se ha roto el esquema como un enorme espejo que se estrella y se convierte en mil pedazos. Hoy los grupos políticos se mueven casi, casi a su muy propio antojo, y creando un poco de historia a la veracruzana se recuerda a Manuel Carbonell de la Hoz, ya que él mismo se auto promovió para ser candidato por el PRI a gobernador, sin embargo un hombre sumamente inteligente no quiso darle el apoyo a Manuel Carbonell, y así don Jesús Reyes Heroles tumbó de un zarpazo a tal candidato, entonces vino el diputado federal don Rafael Hernández Ochoa, el cual tenía una amplia visión gubernamental para su época, su lema de campaña era: “Unidad y trabajo”.

Otro caso demasiado interesante lo protagonizó José López Portillo, y tuve la oportunidad de tener las papeletas electorales en mis manos, mi abuelo contaba con una amplia familia para votar, pero a todos les pidió su credencial para votar y fuimos directo a la casilla a hacer planas con cruces a favor del él, y al ser único candidato no hubo un alma que le pudiera competir.

La última elección presidencial nos presentó a varios candidatos, pero hubo un efecto absolutamente inverso, pues aún y con oposición en la boleta él otrora candidato AMLO arrasó con la mayoría de cargos políticos, incluso se llegó a afirmar que si hubieran puesto una vaca para diputada o alcalde dentro de la boleta, simple y sencillamente hubiera ganado. Actualmente se ha reformulado la perspectiva político electoral, lo cual conlleva a una competencia más cerrada, a una carrera frenética por alcanzar el poder en el gobierno, tanto a nivel estatal como federal. Ello provocará una elección atípica y disruptiva, ya que no se sabe qué pasará si dejaran fuera de la elección a Marcelo Ebrard. Tiempo al tiempo, se verá.