Las madres del deceso

La presencia de una agencia informativa de noticias de un Estado, es crucial para fomentar la transparencia en el gobierno y la sociedad en general. Las agencias de noticias pueden ayudar a exponer la corrupción y otras prácticas ilegales. Al informar sobre una amplia gama de temas y eventos, las agencias de noticias pueden desempeñar un papel crítico en la creación de una sociedad más libre y democrática.



Pero en nuestro país, por mandato del “presidente más atacado desde Francisco I. Madero” (sic), ya no se requiere una agencia gubernamental de noticias, porque de acuerdo al ejecutivo federal, “ya no es necesario porque tenemos a las mañaneras” (recontra sic).



La erosión de instituciones es propio de gobiernos con pulsiones autoritarias. Cuando Sanjuana Martínez llegó a la dirección de la agencia de noticias del Estado mexicano (Notimex), hubo de inmediato una confrontación con el sindicato por el recorte de personal. El resultado es conocido: una huelga de 3 años en donde los trabajadores de base se encuentran sin recibir sus pagos, pero eso sí, su “directora” recibe puntualmente su quincena.



El reciente anuncio de la desaparición de Notimex, en voz del presidente López Obrador, es una muestra más de su profundo desdén por el poder legislativo federal. La naturaleza jurídica de esta agencia informativa oficial, implica que cualquier tipo de modificación a su funcionamiento institucional -incluida su desaparición-, debe pasar por el beneplácito del Congreso de la Unión. No dudo que el trámite legislativo lo vayan a sortear, porque les basta con el voto del bloque oficialista, sin embargo enfatizo en mi rechazo por reducir discursivamente a los legisladores federales como una blanda oficialía de partes para satisfacer la voluntad suprema de López Obrador.



La eliminación de instituciones gubernamentales puede resultar en la pérdida de servicios públicos esenciales. Esto afecta a los ciudadanos más vulnerables, incluidos los pobres, las personas mayores y los niños, que pueden depender de estos servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas. Pero si el obradorismo se atrevió a terminar con el Seguro Popular para sustituirlo con un deficiente INSABI que ha costado la vida de muchos mexicanos, si ha atacado a instituciones garantes de la democracia como el INE y el INAI, si acabó con los albergues para mujeres víctimas de violencia y con las escuelas de tiempo completo, ¿alguien duda de que se atrevan a acabar con Notimex?



La desaparición de Notimex deja al descubierto la notoria incapacidad de varias instancias gubernamentales para resolver problemas. La falta de talento político y sensibilidad, pueden verse centradas en el desempeño de Sanjuana Martínez, una devota propagandista que asumió el cargo con el tacto de una chiva suelta en un comercio de cristalería.



También se confirman las nimias cualidades de la inefable secretaria del trabajo federal, María Luisa Alcalde. Su nula capacidad de conciliación para culminar con la huelga en una institución gubernamental, deberían ser un motivo suficiente para que su jefe la cese de inmediato por incapaz o que tuviera la mínima vergüenza para presentar su renuncia.



Y hasta aquí pongo los ejemplos de los que fracasaron con la gestión de la huelga de Notimex, porque indudablemente hay más responsables de que esto termine en la defunción de la agencia de noticias del Estado mexicano.



@lorenapignon



Diputada federal del PRI