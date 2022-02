Las malas decisiones

En 2007 y 2015, los entonces alcaldes del PAN y PRI tomaron malas decisiones que aún perduran y literalmente lo pagan caro los habitantes de Veracruz, aunque también los de Medellín.

Una se refiere a la concesión por 15 años de la vía pública que otorgó el edil panista Julen Rementería del Puerto a la empresa privada Zeus Monitoreo Vial, para instalar parquímetros y cobrar el estacionamiento, según se dijo, para dar movilidad al Centro Histórico, a cambio de lo cual se otorgaría un porcentaje de la recaudación mensual que se destinaría para a públicas. En realidad, la concesionaria siempre ha entregado cantidades miserables a la hacienda municipal, a pesar de lo cual se mantuvo ese lucrativo negocio durante los gobiernos de los priistas Jon Rementería Sempé, Carolina Gudiño Corro y Ramón Poo Gil. Este año termina el plazo de esa concesión y no se renovará, pero para decepción de los habitantes, la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez ha dicho que los parquímetros seguirán, operados ahora por el Ayuntamiento, sin cometer abusos, menor tarifa en el aparcamiento y ampliar la tolerancia al vencimiento del tiempo autorizado por el pago. En realidad, casi lo mismo, aunque deberá esperarse el anuncio oficial. El otro tema es la concesión que se dio al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), por 30 años, a un grupo empresarial formado por Aguas de Barcelona y Odebrecht de Brasil, ese último de muy dudosa reputación al estar involucrado en varios países y México por la entrega de sobornos para conseguir contratos de los gobiernos. El otorgamiento a esa empresa del título de concesión para operar los servicios de agua y saneamiento, fue obra del alcalde priista Ramón Poo Gil, en tiempos del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de quien todo mundo sabe porqué se encuentra encarcelado. La empresa ofreció invertir diez mil millones de pesos para ampliar y mejorar el servicio de captación y distribución, sin cumplirlo hasta ahora, pero sí ha incrementa las tarifas a su libre voluntad, incluso endosando a los usuarios la reparación de fugas en la red o, en el drenaje sanitario en la vía pública, por el sólo hecho de haber realizado el reporte. Un servicio caro y deficiente con más de dos mil reclamaciones presentadas ante la Profeco por cobros excesivos, escasez del vital líquido, entregar pestilente o turbia, por lo que la misma institución receptora de quejas, se ha pronunciado por la cancelación del contrato. Sin embargo, no parece que haya voluntad para hacerlo. En días recientes, la señora Lobeira ha expresado que retirar la concesión implicaría indemnizar a Grupo MAS con tres mil millones de pesos, y si el Congreso autoriza ese monto en el presupuesto municipal para hacer ese pago, lo haría. ¿Quién tiene la facultad de frenar los abusos de la concesionaria? Los afectados ya han presentado las evidencias de que el servicio no se presta conforme lo establece el contrato, y por lo cual procede revocar. Será una larga lucha, complicada, que es urgente realizar, no sólo con protestas públicas que no se atienden, sino con acciones legales que deberían promover, conjuntamente, la autoridad municipal, diputados y los poderes de la federación.

opedro2006@gmail.com