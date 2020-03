Las mujeres al poder y la derrota de partidos hegemónicos

Ante la caída y casi desaparición del Partido de Estado (PRI) en el año 2000, con el triunfo de los conservadores del PAN y sus oportunistas aliados, aparecen profesionales de la abyección, que al salir de las nóminas del gobierno se dedicaron a prestar sus servicios profesionales en la construcción de consensos, negociaciones y gestiones, a cambio de remuneraciones pagadas a despachos profesionales de exburócratas desempleados, a quienes se les permitió seguir llenando alforjas para solventar su futuro.

Los cabilderos tricolores se quitaron la chaqueta y cambiaron de afiliación partidista, puesto que la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, obedeció al hartazgo del viejo sistema político donde la “cacería de brujas” se encargó de perseguir a los derrotados, mediante su expulsión de los puestos públicos, mismos que fueron ocupados por panistas de viejo cuño y por arribistas, saltimbanquis y chaqueteros, que antes de la protesta de ley de Vicente Fox ya hacían antesala con los nuevos jefes para buscar acomodo en el servicio público.

El presidente López Obrador, derrotó al PAN, PRI, PRD y sus satélites, abriendo las puertas al desahogo social en contra del abuso autoritario del poder y del enriquecimiento ilícito de los exservidores públicos que ya se alistan para arribar al nuevo partido oficial, siempre que no los estén investigando por los ilícitos que el pueblo les atribuye. No hay que olvidar que en política no hay descanso y aunque el músculo duerma, la ambición trabaja.

Los líderes autocráticos, manipuladores de los medios de producción a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas, que representan a los viejos cacicazgos, trabajan arduamente para infiltrarse en el nuevo partido gobernante que fundó el presidente, porque de los viejos partidos políticos derrotados por AMLO, sólo quedaron malos recuerdos en vísperas de extinción.

A los usurpadores de la voluntad ciudadana, mejor conocidos con el nombre de caciques, urbanos y rurales, líderes sindicales y explotadores de la clase trabajadora, el movimiento feminista ya los repudia y desde ahora se puede apostar (doble contra sencillo) que serán derrotados y borrados del mapa electoral, en las elecciones del próximo año, por las defensoras de las mujeres, cuya fuerza política quedó demostrada en las marchas y manifestaciones de los históricos días 8 y 9 de marzo.