Las mujeres ya no lloran, facturan

Mucho se habla de la infidelidad y la catarsis de una mujer. Exigirle sororidad a una mujer traicionada, humillada, es quitarle la dignidad humana, y pensar que debe comportarse con quienes le hicieron daño conscientemente ¡jamás! pedirle madurez, cuando ninguno de sus victimarios pensó en esa mujer y en dos niños.

La víctima y quien sufrió el engaño es ella, no al revés, no debemos romantizar; dejemos de justificar la infidelidad porque es violencia de género.



8 de cada 10 mujeres son engañadas sentimentalmente, 86% de hombres tiene problemas de pareja por infidelidad, 1 de cada 10 hombres golpea a una mujer si no obedece, el 75% los hombres matan a la mujer por infidelidad, dice la psicóloga Esther Parel autora del libro The Infidelity.



Contexto: Isabel Mebarak Ripoll conocida como Shakira, cantaautora, bailadora, actriz y empresaria, reconocida mundialmente por su música y llamada la reina del Pop Latino. Gerard Piqué, ex futbolista defensa del Barcelona de España. Se conocieron en el mundial de Sudáfrica 2010, empezaron una relación y un compromiso familiar de 12 años; procrearon dos hijos: Mïlan y Sasha.



El 11 de enero del 2023 Shakira y Bizarrap lanzan en redes la canción BZRP Music #53, que en menos de unas horas había sido escuchada por millones de personas por todo el mundo, una catarsis en canción, despecho, fuerza, coraje y hasta desprecio lo hay. Reza un adagio popular que la venganza es un plato que se sirve frío, cuando hablamos de infidelidad, engaño y mentira.



Tiempo atrás hicieron canciones con letras de dolor, pero con esperanza de reconciliación donde las mujeres rogaban, escondían su dolor, sentían vergüenza y se culpaban por esa infidelidad por ejemplo: 1972 canción para una esposa triste, 1980 Comienza amanecer. Cantantes como Lupita Dalessio 1982 “Ese hombre” y hablar de Paquita la del barrio “Rata de dos patas” que reza así: "Rata inmunda, animal rastrero, adefesio mal hecho, espectro del infierno… rata de dos patas, te estoy hablando a ti, me estas oyendo inútil". Estas letras de coraje y dolor, las mujeres terminaban en llanto, humilladas y con un rostro de tristeza… y los hombres hasta gozaban o se burlaban, los empoderaban. Pero la canción de Shakira les dolió; está fenomenal; hasta su momento lleva 250 millones de reproducciones y se corona como un himno para las mujeres, lleno de fuerza, valentía, despecho, elegancia y reproche. Las redes sociales explotaron, rompió el récord en Spotify y se convierte en el número 1 en la canción más escuchada en 24 horas.



La catarsis de Shakira detona en cada letra, lanzando a sus traidores un señalamiento a su medida, sarcásticamente mencionando sus nombres. Piqué hirió a una loba que ahora aúlla en su contra. Esta diva implacable querida y admirada por el mundo rompe esquemas de familias pudientes, mezquinas e hipócritas, que quieren callar y seguir escondiendo las infidelidades “la ropa sucia se lava en casa”. Ella alecciona a otras mujeres de como empoderarse, de caer diez veces y levantarse cien, exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos nada más épico que vengarse con talentosa furia, tras un amor sin límites y ser traicionada.



“Las mujeres ya no lloran, facturan”. La infidelidad es una violencia de genero; así lo marca el artículo 8 fracción I de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tipo de violencia psicológica articulo 7 fracción I, está tipificada en el código penal de Veracruz artículo 361. Así que mujeres a “facturar”.



