Las pensiones en Veracruz, funcionamiento y realidad

Uno de los principales problemas dentro de las finanzas públicas son el tema de pensiones, esta cuestión afecta a diferentes órdenes de gobierno siendo el principal problema la falta de recursos propios para su funcionamiento, es decir, que los institutos encargados de las pensiones tengan la solvencia de operar sin necesidad del subsidio por parte del Estado, lo que significa en términos generales, que los institutos de pensiones puedan generar sus propios recursos mediante diferentes herramientas como lo son, inversiones bursátiles (de bajo riesgo), empresas públicas de diferentes rubros o préstamos a sus afiliados.



En el esquema donde el Instituto de pensiones tenga diferentes empresas en su control existe siempre el supuesto de su complejidad en el manejo óptimo por parte de la institución, ya que esta tendrá una doble función; la primera es distribución de los recursos entre los pensionados, siendo esta la parte fácil, y la segunda, la parte realmente complicada, es la generación de los recursos para el pago de las pensiones



Las complicaciones de la generación de los recursos las vemos en las empresas públicas, ya que estas de manera histórica no han tenido el mejor manejo ni resultados, siendo utilizadas en su mayoría como caja chica de gobiernos en turno. Por otro lado, tenemos las inversiones financieras, tanto en compra de acciones, como compra de deuda, en este caso, se tiene una regulación especifica donde no se permiten inversiones que no sean de bajo riesgo, el problema radica en que son inversiones de baja rentabilidad, oscilando entre un 3 y 8 % (depende en gran medida de la TIIE, siendo la mayor parte de las veces, sincronizadas).



En Veracruz, el instituto de pensiones ha tenido un desempeño que ha ido mejorando de manera inercial dada la estabilización de la economía y las finanzas veracruzanas, lo que permite de manera tendencial un fortalecimiento del instituto, sin embargo, aún sigue presentando complicaciones en déficit actuarial. La raíz de este problema se encuentra en su estructura de financiamiento, durante décadas, el gobierno estatal de Veracruz ha utilizado los recursos del IPE para financiar otros gastos del gobierno, en lugar de mantenerlos en una cuenta separada para financiar las pensiones y jubilaciones, aunado de inversiones en proyectos poco rentables afectando negativamente sus rendimientos.



No todo es negativo, estos últimos años se han mostrado efectos en el aumento de la reserva técnica llegando a los 2,038 millones de pesos, dando certeza a los 132 mil 762 derechohabientes activos y pensionados. Este fortalecimiento ha venido por acciones como la diversificación de activos fijos contando con un portafolio de 44 inmuebles valuado en 5,305 mdp, lo que representa 800 mdp más del valor en lo que va de esta administración, de esos 44 se contemplan 27 predios, 6 edificios, 5 locales comerciales, 2 estacionamientos, 2 hoteles y 2 cines. Otro factor que viene fortaleciéndolo es el programa de préstamos, el cual aumentó 204 mdp (69%) desde 2018, mediante la obtención y transferencia de rendimientos.



Con estos recursos de manera inercial genera un efecto multiplicador en su funcionamiento, que para lo que va de esta administración representa un aumento del 63% en función del 201., Sin embargo, para mejorar la condición del instituto será necesario aumentar las aportaciones de los trabajadores y del gobierno estatal, mejorar la gestión de las inversiones del IPE y aumentar la transparencia en su gestión financiera.



@EdgarSandovalP



Twitter-Ig-TikTok