Las proyecciones y los resultados

Todos aspiramos a mejorar nuestras vidas, la calidad de vida es preponderante en todo ser humano, si no fuera así, luego entonces estaríamos hablando de una sociedad estancada, sin creatividad, y mucho menos con una amplia visión del futuro.



Pasadas las tétricas elecciones del Edomex, las cuales arrojaron dinámicas inesperadas, tal como las casillas zapato, donde se dice que un 90% de la votación favoreció al PRI, no es nada creíble que en ellas 9 de cada 10 votantes sufragaran parejito. Se les llama zapato, porque entran a la medida del partido o los funcionarios de casilla que las manejan, yo las conocí como las urnas embarazadas; a lo cual y por la complejidad de la antesala del poder presidencial, para la sucesión del 2024, sale sobrando el decir que la oposición al oficialismo no tiene una sola figura competitiva al respecto.



Las corcholatas se están convirtiendo en tapones de sidra, pues salen a toda velocidad para adelantarse en las preferencias electorales y con ello garantizarle a su jefe máximo, la continuidad de su proyecto, o al menos el acompasamiento de las ideas del presidente Obrador. Y un detalle notorio lo fue el elevado abstencionismo de más del 50% del padrón electoral del Edomex, se especula, se quiere justificar la perdida con fondos monotemáticos y hasta aburridos, uno de ellos es echarle la culpa al gobernador Alfredo del Mazo, el cual creo es un demócrata, un caballero de la política, que no se inmiscuyo, ni se puso de pared para obstaculizar a la maestra Delfina, pero tampoco a su enviada Alejandra del Moral; las vimos a ambas, Ale valiente a sus 39 años se le salió lo verde de su edad, en una entrevista pareció que iba dopada, y no quiero hacer leña del árbol caído, simple y llanamente la humildad y la seriedad de la profesora Delfina, hizo eco en los votantes, que si la cantidad o el margen de votación se especuló como siempre, el resultado fue muy contundente.



Otro factor que hace despegar al partido oficial es que a pesar de la carestía que vivimos en muchos aspectos, no han desamparado a la gente más necesitada, y así como de pasadita el dólar americano se sigue depreciando ante el peso mexicano, ello influye en la opinión pública, y por supuesto en el voto.



Construir un candidato no es nada fácil, sabemos que Claudia Sheinbaum lleva delantera, pero el segundo es Marcelo Ebrard, el cual es un político también muy preparado, Adán Augusto será un factor de equilibrio en el proceso interno de selección a la presidencia, sin embargo no hay planteamientos opositores viables, aún no se ven ideas y mucho menos ideólogos. El futuro lo decidimos todos, el futuro no está sólo en manos del poder ejecutivo puesto en la persona del presidente AMLO.



En nuestro Estado de Veracruz puede venir una mujer a competir por la gubernatura, pero la interrogante es: ¿Será suficiente cuerda, y balanceada la oposición a Morena, como para ser opción, y además atractiva en su oferta política? Ustedes pueden contestar tal interrogante.



Lo vimos en las pulseadas que se aventó el aberrante ex aspirante panista a la alcaldía de Xalapa, iba en contra del empresario y político David Velasco –PRI-, el del Pan demostró ser un hombre adolorido e infantil ante las circunstancias que se presentaron en tales momentos. Ahora, imagínese usted a nivel Estado ¿qué drama harán con tal de ser uno solo el ungido para la gubernatura, si cada cual se siente bordado a mano y con hilo de oro?