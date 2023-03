Las similitudes de Cárdenas y AMLO

Con la expropiación petrolera en 1938, el general Lázaro Cárdenas dejó una gran enseñanza política: sólo con el pueblo y el apoyo de las mayorías pueden llevarse a cabo exitosamente las luchas populares para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios, como ahora, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a la Cuarta Transformación del país para atender y llevar bienestar a los más pobres.



La estrategia del general Cárdenas puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones: primero, realizó el reparto agrario con la entrega de tierras a campesinos y ayudó a los obreros; luego, impulsó su organización, y, finalmente, con esa base social, pudo llevar a cabo la histórica y patriótica expropiación para reintegrar al país su riqueza petrolera y de otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, fundamentalmente a extranjeros.



El general Cárdenas actuó por amor al pueblo y a México, con valentía. Contó con el total respaldo del pueblo, y, además, supo manejar los tiempos, que, en política, son esenciales y definitorios. Esa misma esencia en acciones es la que practica ahora el Presidente de México.



Por eso, qué importante fue escuchar esa afirmación del presidente López Obrador en el acto conmemorativo del LXXXV aniversario de la expropiación petrolera: “nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno; no a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías”.



¿Qué se ha hecho en la 4T? Lo más importante, combatir la corrupción, tener un gobierno austero, sin lujos, y ese ahorro se destina a financiar los programas de Bienestar, como la pensión a los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, a madres solteras, campesinos y pescadores, becas a estudiantes de familias pobres, programas de mejoramiento de vivienda, créditos a la palabra, fertilizantes y precios de garantía para los pequeños productores del país, y se impulsa la educación y salud pública, universal y gratuita.



Este año, más de 25 millones de personas recibirán apoyos directos, que, en conjunto, suman 600 mil millones de pesos; en otras palabras, de 35 millones de hogares que hay en el país, en el 71% llega al menos uno de los programas para el Bienestar.



Con esta política hacia los más necesitados, vulnerables y, en especial, a los jóvenes, se han reducido delitos del fuero federal (33%); homicidio, (10%); robo de vehículo, (38%); robo en general, (20%); huachicol, (92%); feminicidio, (28%), y secuestro, (76%).



Esta política de combate a la corrupción y cero derroches presupuestales, han evitado más deuda, no se han incrementado los impuestos, no aumenta el precio de las gasolinas, ni del diésel, gas y luz, y se incrementó la inversión pública, este año a más de un billón de pesos para carreteras, puentes, trenes, aeropuertos, hospitales, universidades, mercados, unidades deportivas, malecones, parques naturales, recreativos y ecológicos.



El acto de expropiación del petróleo es un ejemplo patriótico y lección que sirve para impulsar la soberanía energética del país, para lograr su autosuficiencia, sólo en gasolinas y diesel, pero también en la industria eléctrica, donde se destinan grandes recursos para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas y la rehabilitación de seis refinerías.



Al mismo tiempo, en el campo el gobierno ha emprendido acciones de apoyo para llevar justicia a los productores y, junto con ellos, lograr la autosuficiencia alimentaria de México.



Sólo así, en alianza del gobierno con su pueblo, como la expropiación petrolera en 1938, se logrará la Cuarta transformación del país.



