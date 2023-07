Las vacantes no cubiertas en México

La semana pasada se tocó el tema sobre la necesidad de la incorporación de los migrantes que entran a nuestro país a la fuerza laboral de las empresas mexicanas; esto a raíz de que el principal reto laboral para las empresas es la insuficiencia de personal, tan solo el setenta y cinco por ciento de las empresas Coparmex consideran que su problema principal está en la dificultad para cubrir vacantes, la escasez de trabajadores calificados o la rotación de personal.

A raíz de la pandemia el mercado laboral en México ha cambiado de manera significativa, aunque en los últimos meses se ha observado una recuperación en los niveles de empleo se ha observado una insuficiencia en la mano de obra para cubrir las actividades económicas.

Es por ello que Coparmex y el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) se dieron a la tarea de realizar un análisis para saber la cifras sobre la falta de personal y la población en edad de trabajar que no está siendo aprovechada; y es que de las empresas encuestadas los principales problemas que se enfrentan son los siguientes: dificultad para cubrir vacantes, negociaciones salariales, escasez de trabajadores calificados, rotación de personal y falta de recursos para ampliar el personal.

El análisis concluye que el problema de escasez laboral enfrentado por algunas empresas en el país no necesariamente refleja una insuficiencia de personas en edad de trabajar, sino que se debe a otras condiciones que inhiben la entrada de la población al mercado laboral.

En México hay más de 10 millones de personas que, a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo, no se encuentran ocupadas y no aportan su talento a la economía. Este grupo incluye a 2 millones de personas desocupadas, 2.6 millones de personas que no participan en la economía por encontrarse en un contexto que se los impide, y 5.8 millones de personas disponibles para trabajar pero que no participan en la economía por falta de incentivos.





Como conclusión de dicho estudio se ha observado que la población joven que representa un potencial no está aprovechando las oportunidades laborales, los que han renunciado a su empleo anterior y están desocupados desean ganar más o no estaban de acuerdo con las condiciones de trabajo anteriores, gran parte de la población desocupada son mujeres dedicadas a las labores del hogar, situación por la cual ven afectada sus posibilidades para emplearse y más de ese ochenta por ciento tienen hijos. Finalmente, el 30 por ciento de la población no económicamente activa tiene estudios hasta la preparatoria, situación que les impide encontrar empleos mejor remunerados.





Ante esto podemos señalar la necesidad de la creación de estancias infantiles para que las mujeres que estén en posibilidad de laborar tengan las condiciones para integrarse al mercado laboral y puedan aportar al sustento familiar sin la preocupación de dónde dejar a sus hijos, además de una mejor distribución de los programas sociales y becas mediante a estudios que justifiquen la entrega de las mismas, ya que ha generado cierto conformismo en algunos sectores de la sociedad. Habiendo las vacantes y la posibilidad para generar una mejor economía para las familias mexicanas, solo es necesario crear las condiciones y una buena coordinación entre empresa y gobierno.

*Presidente Coparmex-Xalapa