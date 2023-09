Aunque ya no es motivo de noticia, los efectos de la pandemia del Covid-19 siguen presentes, ahora con las nuevas variantes de Ómicron, si bien con menos números de internamientos y muertes, sí causando enfermedad con un gran número de secuelas que van desde problemas respiratorios, cardiacos, neuromusculares y hasta de piel.

Es verdad que ya no estamos en el escenario de hace poco más de dos años, en el que nuestro país encabezó a nivel mundial la cifra de fallecimientos entre la población general y entre los profesionales de la salud, y todo porque las cabezas de la Secretaría de Salud no tomaron las medidas necesarias para controlar la pandemia y por el contrario, minimizaron el problema y lo desdeñaron, a pesar de todos los reportes internacionales y las medidas recomendadas por la OMS, al punto que ni López y gran parte de su gabinete, incluyendo a López-Gatell, de ahí que no se escaparon de padecer el Covid. Entre esos errores garrafales se incluye el retraso en adquirir y administrar las vacunas recomendadas y en su pichicatería adquirieron -muchas de regalo- vacunas no aprobadas por la OMS, como la china, rusa y cubana, hasta que por fin adquirieron las vacunas efectivas y con ellas se vacunaron a la población de adultos mayores y después a la demás población, siendo los últimos los niños y adolescentes. Finalmente, gracias a eso, más o menos se controló la pandemia tras haber costado miles de fallecimientos por la irresponsabilidad.

Cabe señalar que las campañas de los llamados antivacunas que tanto daño han causado y siguen causando al mundo, y recientemente, aunque ya tiene tiempo de andar promocionando su postura, un tal Peter McCullough, supuesto médico cardiólogo, que recomienda no ponerse la vacuna y menos los refuerzos contra el Covid, argumentando que produce paro cardiaco y trombosis arterial, lo cual es absurdo; entre los reportes mundiales se han descrito efectos secundarios de la vacuna de RNA, la mayoría pasajeros y que algunos de los que nos vacunamos percibimos, como dolor en el sitio de inyección, cansancio y algunos fiebre ligera, y cierto, algunos jóvenes presentaron miocarditis controlable con cifras de uno por cada 10 mil o más vacunados, sin que esto afectase el costo beneficio de la vacunación.

Ahora en octubre inicia la vacunación contra la influenza y dicen que aplicarán los refuerzos de vacuna Covid, lo malo es que van a poner la cubana y la rusa, que ya no sirven para las nuevas variantes, y la Patria, dizque mexicana, que aún está en periodo de experimentación y cuya protección se diseñó para el virus original de hace tres años y que hoy día ya no es el que causa la enfermedad, de tal suerte que quienes se la pongan será como inyectarse agua sin ningún beneficio, además de que dichas vacunas siguen sin aprobación por la OMS.

Lo que debieran hacer es aplicar las nuevas vacunas de Pfizer o Moderna, que sí protegen contra las nuevas cepas del virus, y no andar gastando a lo tarugo, engañando a la población que con o sin vacuna inservible seguirá estando expuesta al virus que llegó para quedarse.